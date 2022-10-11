Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна сумувати

День, протягом якого не можна впадати у відчай – вищі сили можуть вважати таку поведінку ознакою невдячності.
Вважається, якщо людина в цей час чимось незадоволена, то вона не заслуговує не лише на поліпшення життєвих обставин, а й на те, що вже має. Можна підбивати підсумки зробленого за попередні кілька тижнів – якщо діяльність була успішною, результати втішать, і навпаки.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 12 жовтня для Овнів
Ділові переговори, призначені на цей день, бажано провести у неформальній обстановці – так би мовити, "без краваток": зайвий офіціоз не сприятиме порозумінню між партнерами.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 12 жовтня для Тельців
День несприятливий для фізичної активності – насамперед занять спортом: замість звичного припливу сил ви, найімовірніше, відчуєте втому, роздратування та апатію.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 12 жовтня для Близнят
З емоційними "гойдалками", які випробовуватимуть вас на міцність цього дня, можна і потрібно боротися: намагайтеся зосередитися на хорошому і не сприймати негатив близько до серця.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 12 жовтня для Раків
Навіть якщо у вас – як вам може здатися – з'явиться привід для поганого настрою, не дозволяйте йому посилитися і довести вас до депресії: шукайте хороше у дрібницях – це найкращий спосіб відновити мир у душі.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 12 жовтня для Левів
Зірки рекомендують вам присвятити другу половину дня відпочинку, але за однієї умови: він має бути активним, тож перед безглуздим лежанням на дивані варто надати перевагу заняттям спортом.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 12 жовтня для Дів
Проблема у стосунках із близькою людиною, яка вже досить довго псувала вам настрій, несподівано вирішиться начебто само собою: все налагодиться, ніби й не існувало напруження.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 12 жовтня для Терезів
Благодійність, звісно, справа добра, та займаючись нею, бажано пам'ятати і про свої інтереси: якщо ви про себе не подбаєте – ніхто про вас не подбає, тому уважно розставляйте пріоритети.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 12 жовтня для Скорпіонів
Чим би ви не займалися цього дня, пам'ятайте про просте, але важливе правило, яке має стати вашим девізом: "хочеш зробити добре – зроби сам", і нікому не доручайте реалізацію важливих для вас справ.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 12 жовтня для Стрільців
Головна навичка цього дня – вміння контролювати свої емоції і, як наслідок, вчинки, інакше вже завтра ви шкодуватимете про те, що сказали чи зробили, але відмотати "кіно" назад не зможете.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 12 жовтня для Козорогів
Зірки дають вам цього дня "добро" на реалізацію нового серйозного проєкту: будь-які справи, роботу над якими ви розпочнете сьогодні, виявляться буквально приречені на успіх, тож не втрачайте часу, а дійте.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 12 жовтня для Водоліїв
День сприятливий як для освідчень у коханні, так і для пропозицій руки й серця: не варто вірити тим, хто в ці часи не підходить для того, щоб влаштовувати особисте життя.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 12 жовтня для Риб
Перш ніж скласти план на день, включивши до нього безліч пунктів, спочатку зважте свої сили: буде прикро, якщо в розпал робочого дня ви несподівано відчуєте, що вам банально не вистачає "запалу".
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