Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно зважувати кожне слово

День, коли здається, що будь-яке море людині по коліно, а будь-які завдання — до снаги, хоча в низці випадків це враження може виявитися помилковим.
Особливу силу в цей час мають слова, тому вкрай важливо зважувати кожне з них, перш ніж вимовити вголос. У будь-якому разі не варто висловлювати погані побажання, навіть якщо людина, якій вони адресовані, об'єктивно їх заслуговує.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 12 жовтня для Овнів
Виконавши найважливіші професійні завдання, приділіть час собі: займіться спортом, погуляйте, почитайте новий роман і, врешті-решт, просто дозвольте собі відмокнути у ванні з аромамаслами.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 12 жовтня для Тельців
Навколишні люди будуть налаштовані доброзичливо і охоче прийдуть на допомогу в разі потреби — зірки радять вам скористатися їхнім хорошим ставленням, якщо це дійсно буде потрібно.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 12 жовтня для Близнят
Перш ніж ставати до роботи, необхідно на самому початку робочого дня скласти чіткий і робочий план своїх дій — так вдасться не збитися зі шляху і виконати поставлені перед вами завдання.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 12 жовтня для Раків
Хтось із тих, хто ставиться до вас недоброзичливо, може спробувати вибити вас з робочої і житейської колії — не варто реагувати на їхні слова і дії, краще проігнорувати недругів.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 12 жовтня для Левів
Тим з вас, хто обіймає керівну посаду, можна — і треба — проводити наради: хтось із підлеглих висловить цікаву думку, яка докорінно змінить тактику роботи над важливим проєктом.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 12 жовтня для Дів
За допомогою красномовства, яким нагородять вас сьогодні зірки, ви зможете переконати кого-завгодно в чому завгодно — скористайтеся ним для того, щоб щиро поговорити з коханою людиною.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 12 жовтня для Терезів
На роботі ви сьогодні пороху точно не видумаєте, тому необхідно скористатися зручним моментом і приділити час своїм рідним — насамперед це стосується літніх родичів.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 12 жовтня для Скорпіонів
Відвівши цей день для відпочинку, намагайтеся, щоб він обов'язково був активним: це допоможе вам скинути негатив, отриманий в результаті тривалого стресу, і набратися сил для життя і роботи.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 12 жовтня для Стрільців
День, коли навколишні будуть беззбройні перед властивою вам чарівністю: скористайтеся цим фактором, щоб переконати начальство вирішити бентежливі для вас питання — наприклад, підвищити заробітну плату.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 12 жовтня для Козорогів
Як зло, так і добро, зроблені вами цього дня, незабаром обов'язково повернуться сторицею, тому постарайтеся не брехати навіть у дрібницях — це може дорого вам обійтися.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 12 жовтня для Водоліїв
День сприятливий для відвідування начальницьких кабінетів: їхні господарі будуть доброзичливо налаштовані до вас і поставлять візу на будь-якому документі, який ви принесете їм на підпис.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 12 жовтня для Риб
Будь-який виступ на публіці, навіть якщо він мине в режимі відеоконференції, приречений на успіх, так що нічого не бійтеся і сміливо діліться з колегами своїм досвідом і напрацюваннями.
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