Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно зважувати кожне слово

Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно зважувати кожне слово

День, коли здається, що будь-яке море людині по коліно, а будь-які завдання — до снаги, хоча в низці випадків це враження може виявитися помилковим.

Особливу силу в цей час мають слова, тому вкрай важливо зважувати кожне з них, перш ніж вимовити вголос. У будь-якому разі не варто висловлювати погані побажання, навіть якщо людина, якій вони адресовані, об'єктивно їх заслуговує.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 жовтня для Овнів

Виконавши найважливіші професійні завдання, приділіть час собі: займіться спортом, погуляйте, почитайте новий роман і, врешті-решт, просто дозвольте собі відмокнути у ванні з аромамаслами.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 жовтня для Тельців

Навколишні люди будуть налаштовані доброзичливо і охоче прийдуть на допомогу в разі потреби — зірки радять вам скористатися їхнім хорошим ставленням, якщо це дійсно буде потрібно.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 жовтня для Близнят

Перш ніж ставати до роботи, необхідно на самому початку робочого дня скласти чіткий і робочий план своїх дій — так вдасться не збитися зі шляху і виконати поставлені перед вами завдання.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 жовтня для Раків

Хтось із тих, хто ставиться до вас недоброзичливо, може спробувати вибити вас з робочої і житейської колії — не варто реагувати на їхні слова і дії, краще проігнорувати недругів.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 жовтня для Левів

Тим з вас, хто обіймає керівну посаду, можна — і треба — проводити наради: хтось із підлеглих висловить цікаву думку, яка докорінно змінить тактику роботи над важливим проєктом.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 жовтня для Дів

За допомогою красномовства, яким нагородять вас сьогодні зірки, ви зможете переконати кого-завгодно в чому завгодно — скористайтеся ним для того, щоб щиро поговорити з коханою людиною.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 жовтня для Терезів

На роботі ви сьогодні пороху точно не видумаєте, тому необхідно скористатися зручним моментом і приділити час своїм рідним — насамперед це стосується літніх родичів.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 жовтня для Скорпіонів

Відвівши цей день для відпочинку, намагайтеся, щоб він обов'язково був активним: це допоможе вам скинути негатив, отриманий в результаті тривалого стресу, і набратися сил для життя і роботи.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 жовтня для Стрільців

День, коли навколишні будуть беззбройні перед властивою вам чарівністю: скористайтеся цим фактором, щоб переконати начальство вирішити бентежливі для вас питання — наприклад, підвищити заробітну плату.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 жовтня для Козорогів

Як зло, так і добро, зроблені вами цього дня, незабаром обов'язково повернуться сторицею, тому постарайтеся не брехати навіть у дрібницях — це може дорого вам обійтися.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 жовтня для Водоліїв

День сприятливий для відвідування начальницьких кабінетів: їхні господарі будуть доброзичливо налаштовані до вас і поставлять візу на будь-якому документі, який ви принесете їм на підпис.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 жовтня для Риб

Будь-який виступ на публіці, навіть якщо він мине в режимі відеоконференції, приречений на успіх, так що нічого не бійтеся і сміливо діліться з колегами своїм досвідом і напрацюваннями.

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