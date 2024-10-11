Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли процес важливіший за результат

День, коли можна ставати до реалізації важливих проєктів, вирушати у відрядження та подорожі.

Важливо пам'ятати, що сьогодні будь-який процес набагато важливіший за результат, тому необхідно концентруватися саме на ньому. А от від фінансових операцій, особливо якщо йдеться про великі суми, і торгівлі краще відмовитися – замість прибутку легко можна буде отримати збиток. Небажано також кидати розпочаті раніше справи – повернутися до них уже не вдасться.

Овен

З'ясовувати стосунки з близькими людьми необхідно, не підвищуючи тону, інакше ні про що домовитися з ними не вдасться: образа – а саме її в результаті вдасться отримати – поганий посередник у переговорах.

Телець

Зробивши помилку, в жодному разі не заперечуйте свою провину – навпаки, її необхідно визнати і зробити висновки з того, що сталося: не варто соромитися – кожна людина має право на покаяння.

Близнята

Не варто складати на сьогоднішній день наполеонівські плани, навіть якщо йтиметься про побутові турботи: з великої кількості справ, розрахованих на цей час, не вдасться зробити нічого.

Рак

Небажано звертати увагу на претензії, які можуть висловити незнайомі люди – наприклад, перехожий на вулиці, вони не мають жодного стосунку особисто до вас, це є свідченням їхніх особистих проблем.

Лев

Не можна йти на поводі у своїх емоцій — вчинивши таким чином, ви припините контролювати себе і можете здійснити вчинки, про які згодом пошкодуєте, тому намагайтеся тримати себе в руках.

Діва

Стаючи до реалізації важливого проєкту, намагайтеся не допускати сумнівів як у необхідності його втілення в життя, так і у своїх силах та здібностях: метання заберуть у вас енергію та ускладнять роботу.

Терези

Запорука успіху цього дня — заздалегідь складений чіткий план, пунктів якого необхідно дотримуватися: так ви уникнете безцільної трати часу і все встигнете в найкоротші терміни.

Скорпіон

Приплив сил, який ви відчуєте цього дня, дозволить замахнутися на будь-яке – як професійне, так і побутове – завдання: ви й озирнутися не встигнете, як воно буде успішно вирішене.

Стрілець

Незважаючи на вихідний, вам сьогодні категорично забороняється ледарювати – так можна згаяти вдалий для роботи день, а заразом і рідкісні можливості, які він вам щедро надає.

Козоріг

День сприятливий для планомірної та неквапливої роботи: якщо ви захочете досягти всього і одразу, то, найімовірніше, зазнаєте невдачі – бажано визначитися з пріоритетами та дотримуватися їхньої черговості.

Водолій

Спілкуючись з друзями та приятелями, уважно слухайте все, що вони кажуть: так ви зможете визначитися, хто перебуває на вашому боці, а хто за першої нагоди вставить вам палиці в колеса.

Риби

Не найкращий день для нових починань – навряд чи вони виявляться успішними, а ось підібрати старі «хвости» можна і потрібно, інакше вони заважатимуть вам йти вперед.

Читайте також: