Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків зодіаку: день потужної творчої енергетики

День сприятливий для будь-якого виду діяльності, особливо якщо вона пов'язана з новими починаннями – їх результати перевершать усі очікування.

Будь-які справи, що можуть зачекати, краще перенести на інший час – шкода витрачати на них потужну енергетику цього дня. Якщо всі проєкти будуть завершені, можна – і потрібно – складати плани на майбутнє, причому що грандіознішими здаються наміри, то легше буде їх здійснити.

Овен

Від переговорів із діловими партнерами сьогодні треба відмовитися: через відсутність взаєморозуміння домовленості досягти однаково не вдасться, а витрачати даремно час і сили немає сенсу.

Телець

Сьогодні вам доведеться ухвалити рішення, від якого багато в чому залежатиме ваше подальше життя: намагайтеся не поспішати і ретельно зважити всі "за" і "проти", щоб згодом не шкодувати.

Близнята

Подія, що сталася цього дня, на перший погляд може здатися негативною, але згодом ви зрозумієте, що все потрібно сприймати з точністю до навпаки.

Рак

День, коли необхідно довіряти не розуму й логіці, а своїй інтуїції: внутрішній голос, заснований на роботі підсвідомості, підкаже єдино правильний вихід із ситуації.

Лев

Не варто брати близько до серця слова, які ви цього дня можете почути від людей навколо – найімовірніше, вже завтра ви відволічетеся на нові справи і забудете про все.

Діва

Професійний план, над яким ви працюватимете в цей час, має бути максимально сміливим, лише в такому разі вдасться втілити його в життя – скромність тут виявляти не варто.

Терези

День сприятливий для відпочинку: вам необхідно розслабитися та відновити сили перед серйозною, відповідальною і, що важливо, грошовою роботою, яка чекає на вас найближчим часом.

Скорпіон

Вирішенням чужих проблем необхідно займатися з великою обережністю: навряд чи вам будуть за це вдячні, до того ж, як відомо, добрими намірами вистелена дорога до пекла.

Стрілець

Зірки наполегливо рекомендують подбати про власне здоров'я: найімовірнішее, пройти обстеження вам сьогодні не вдасться, але відмовитися – хоча б на якийсь час – від шкідливих звичок і зайнятися спортом можна цілком.

Козоріг

Вирішення важливого професійного завдання, яке ви марно намагаєтеся знайти вже доволі тривалий час, несподівано прийде саме собою – без будь-яких зусиль із вашого боку.

Водолій

Від серйозних професійних справ у цей час рекомендується відмовитися, успіхом вони – з низки причин – однаково не завершаться, краще зайнятися дрібними побутовими клопотами – вони відвернуть від сумних думок.

Риби

Необхідно звернути увагу на близьку – чи кохану – людину, стосунки з якою останнім часом не найкращі: можливо, ви теж винні в тому, що все так склалося.

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