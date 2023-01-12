Гороскоп на 13-14 січня для всіх знаків зодіаку: дні, коли не варто ставити перед собою складні завдання

22-й місячний день, який триватиме майже дві доби, не підходить для вирішення серйозних питань у всіх сферах життя.

Зрозуміло, в цей час не варто вдаватися до неробства, але завдання необхідно ставити перед собою прості і легкоздійсненні, оскільки більш складні можуть зупинитися і завести в глухий кут, навіть якщо йдеться всього лише про побутові турботи. Велика ймовірність того, що на думку прийдуть свіжі та перспективні ідеї, але поспішати з їх втіленням у життя не слід. Бажано зафіксувати їх і – дати спокій, нехай трохи "відлежаться".

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 – 14 січня для Овнів

Не відмовляйте нікому, хто цими днями звернеться до вас за допомогою: чим більше добрих справ ви зробите, тим краще насамперед для вас – закон бумеранга працює, навіть якщо йдеться про благодійність.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 – 14 січня для Тельців

Спілкуючись з оточенням, ви буквально фізично зможете відчути, кажуть вони вам правду чи брешуть: скористайтеся цим знанням для того, щоб зробити важливі висновки щодо ваших стосунків.

Близнят (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 — 14 січня для Близнят

Роблячи добро іншим людям, ви будете рости у власних очах, вважаючи себе людьми благородними в усіх сенсах – тільки не дозволяйте собі занадто далеко заходити у самолюбуванні – це, м'яко кажучи, негарно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 — 14 січня для Раків

Для початку важливих справ будь-якого роду час несприятливий – вони навряд чи увінчаються успіхом, тому на ці дні рекомендується запланувати завершення проектів, що вже перебувають у роботі.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 – 14 січня для Левів

Зіткнувшись із завданням, яке на перший погляд здасться нерозв'язним, необхідно взяти час на роздум: подумавши, не поспішаючи, ви зрозумієте, що відповідь простіше, ніж вам здається.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 — 14 січня для Дів

Займатися потрібно лише поточними – і найважливішими – справами, глобальні проєкти краще відкласти до сприятливішого часу, коли для складуться максимально вдалі умови.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 — 14 січня для Терезів

Діяти цими днями бажано за наперед складеним планом: так вам вдасться встигнути зробити все, що було заплановано, і не витратити час на вирішення питань, які можна відкласти на деякий час.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 – 14 січня для Скорпіонів

Важлива інформація, яку ви отримаєте в цей час, допоможе вам знайти відповідь на важливе запитання – найімовірніше, професійне: необхідно лише зіставити та проаналізувати факти.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 – 14 січня для Стрільців

Перш ніж взятися за реалізацію серйозного проєкту, необхідно навести лад у справах – аж до дрібниць, які, як правило, забирають багато часу, тоді вже в понеділок можна буде розпочинати важливу роботу.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 — 14 січня для Козорогів

Таким економним і прагматичним людям, як ви, цими днями бажано виявляти щедрість стосовно оточення: поділіться з ними тим, що маєте, і незабаром отримаєте набагато більше.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 — 14 січня для Водоліїв

Приплив енергії, який ви можете відчути в цей час, провокуватиме підвищену фізичну активність, якої зірки радять уникати – вона може призвести до травм і розтягнень.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 – 14 січня для Риб

Як у професійному – так і в особистому – плані в жодному разі не можна здавати назад: мета, якої ви прагнете, вже близька, тому, долаючи себе, необхідно рухатися в її напрямі далі.

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