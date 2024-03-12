Гороскоп на 13 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла кидають виклик силам добра

День, коли сили зла – вперше в місячному циклі, який почався кілька днів тому – кидають виклик силам добра.
Особливої сили темрява наразі не має, але нашкодити може цілком, тому важливо виявляти обережність у всіх сферах життя і діяльності. В цей час також можна побачити перші "паростки" всього, що було "посіяно" раніше: стане зрозуміло, чи в правильному напрямку рухається робочий проєкт, розпочатий кілька днів тому, а в разі негативної відповіді вдасться внести своєчасні правки.
Овен
Як не дивно, але цього непростого дня ви від самого ранку відчуєте в собі сили і – що важливо – бажання здійснювати трудові подвиги, але якась дрібниця може збити вас із цього настрою – не піддавайтеся їй.
Телець
Намагайтеся максимально доброзичливо спілкуватися з людьми навколо, навіть якщо вони – на вашу думку – цього не варті: згодом ви самі собі подякуєте за те, що не нажили зайвих ворогів.
Близнята
Сьогодні, опинившись у непростій – професійній або життєвій – ситуації, не лише можна, а й потрібно питати поради у людей зі свого оточення – особливо тих, кому ви стовідсотково довіряєте.
Рак
Зіткнувшись з чиїмсь недоброзичливим ставленням, не ховайтеся – за звичкою – до своєї "мушлі", а нарешті дайте відсіч: люди навколо повинні знати, що в таких випадках ви можете постояти за себе.
Лев
Напад дратівливості, який несподівано може трапитися з вами в першій половині дня, необхідно максимально швидко усунути — в іншому разі вся ваша робота піде шкереберть.
Діва
Пристрасті, які – під зовнішньою маскою холодності – можуть вирувати сьогодні у вашій душі, необхідно сублімувати в будь-яке – найкраще улюблене – заняття: наприклад, прибирання в ідеально чистому будинку.
Терези
Не варто – всупереч вашій звичці – виступати миротворцем у конфлікті між близькими людьми: правда не перебуває на чиємусь одному боці, тому будь-яка ваша підтримка обов'язково образить інший.
Скорпіон
До критики, яка сьогодні може пролунати на вашу адресу, необхідно поставитися якщо не з розуміння, то хоча б з увагою: у ній знайдуться корисні зауваження, над якими треба поміркувати.
Стрілець
Можливо, закиди, які вам висуне близька людина, здадуться вам несправедливими та невиправданими, проте намагайтеся не реагувати на них надмірно категорично – просто проігноруйте.
Козоріг
Складаючи план на сьогоднішній день, пам'ятайте про те, що не можна осягнути неосяжне: не варто заганяти себе в ситуацію, коли ви страждатимете через те, що не можете впоратися зі справами, на які замахнулися.
Водолій
В енергії у вашого знака сьогодні – втім, як і завжди – нестачі не буде, але дуже важливо спрямувати її в мирне русло – насамперед на роботу, якої останнім часом накопичилося чимало.
Риби
У взаєминах з начальством необхідно дотримуватися субординації: посперечавшись з ним, ви навряд чи досягнете свого, а ось зіпсувати стосунки – з далекосяжними наслідками – можете цілком.
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