Гороскоп на 13 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла кидають виклик силам добра

День, коли сили зла – вперше в місячному циклі, який почався кілька днів тому – кидають виклик силам добра.

Особливої сили темрява наразі не має, але нашкодити може цілком, тому важливо виявляти обережність у всіх сферах життя і діяльності. В цей час також можна побачити перші "паростки" всього, що було "посіяно" раніше: стане зрозуміло, чи в правильному напрямку рухається робочий проєкт, розпочатий кілька днів тому, а в разі негативної відповіді вдасться внести своєчасні правки.

Овен

Як не дивно, але цього непростого дня ви від самого ранку відчуєте в собі сили і – що важливо – бажання здійснювати трудові подвиги, але якась дрібниця може збити вас із цього настрою – не піддавайтеся їй.

Телець

Намагайтеся максимально доброзичливо спілкуватися з людьми навколо, навіть якщо вони – на вашу думку – цього не варті: згодом ви самі собі подякуєте за те, що не нажили зайвих ворогів.

Близнята

Сьогодні, опинившись у непростій – професійній або життєвій – ситуації, не лише можна, а й потрібно питати поради у людей зі свого оточення – особливо тих, кому ви стовідсотково довіряєте.

Рак

Зіткнувшись з чиїмсь недоброзичливим ставленням, не ховайтеся – за звичкою – до своєї "мушлі", а нарешті дайте відсіч: люди навколо повинні знати, що в таких випадках ви можете постояти за себе.

Лев

Напад дратівливості, який несподівано може трапитися з вами в першій половині дня, необхідно максимально швидко усунути — в іншому разі вся ваша робота піде шкереберть.

Діва

Пристрасті, які – під зовнішньою маскою холодності – можуть вирувати сьогодні у вашій душі, необхідно сублімувати в будь-яке – найкраще улюблене – заняття: наприклад, прибирання в ідеально чистому будинку.

Терези

Не варто – всупереч вашій звичці – виступати миротворцем у конфлікті між близькими людьми: правда не перебуває на чиємусь одному боці, тому будь-яка ваша підтримка обов'язково образить інший.

Скорпіон

До критики, яка сьогодні може пролунати на вашу адресу, необхідно поставитися якщо не з розуміння, то хоча б з увагою: у ній знайдуться корисні зауваження, над якими треба поміркувати.

Стрілець

Можливо, закиди, які вам висуне близька людина, здадуться вам несправедливими та невиправданими, проте намагайтеся не реагувати на них надмірно категорично – просто проігноруйте.

Козоріг

Складаючи план на сьогоднішній день, пам'ятайте про те, що не можна осягнути неосяжне: не варто заганяти себе в ситуацію, коли ви страждатимете через те, що не можете впоратися зі справами, на які замахнулися.

Водолій

В енергії у вашого знака сьогодні – втім, як і завжди – нестачі не буде, але дуже важливо спрямувати її в мирне русло – насамперед на роботу, якої останнім часом накопичилося чимало.

Риби

У взаєминах з начальством необхідно дотримуватися субординації: посперечавшись з ним, ви навряд чи досягнете свого, а ось зіпсувати стосунки – з далекосяжними наслідками – можете цілком.

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