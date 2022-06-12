Гороскоп на 13 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла схиляють до неблагородних вчинків

Гороскоп на 13 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла схиляють до неблагородних вчинків

День, коли на поверхню виходять сили зла, мета яких – провокувати людей на злі думки та неблагородні вчинки.

Від того, наскільки в людини вистачить сил – і бажання – противитися негативному впливу, багато в чому залежить її майбутнє: очистити зіпсовану карму буде непросто, а в особливо складних випадках взагалі неможливо. Побачивши, що когось несправедливо кривдять, треба втрутитися та прийти на допомогу – доля віддячить за добру справу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 червня для Овнів

Новий проєкт, розпочатий цього дня, навряд чи увінчається успіхом, тому ставати до таких справ бажано лише у разі крайньої необхідності, взагалі ж найкраще підбиттям підсумків.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 червня для Тельців

Спокуса отримати задоволення від смачної їжі або красивого – і дорогого – одягу буде дуже великою, проте, намагайтеся їй протистояти, інакше ваша слабкість стане причиною дірки в бюджеті.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 червня для Близнят

Сил для серйозних звершень – як фізичних, так і моральних – сьогодні буде явно недостатньо, але й не діяти не можна, тому підберіть собі якесь необтяжливе, але цікаве заняття.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 червня для Раків

Представникам такого недовірливого і навіюваного знака як ви дуже легко потрапити під чужий вплив у будь-який день, але сьогодні ця ваша якість може посилитися багаторазово, тому будьте обережні.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 червня для Левів

Не встрявайте у сварки самі і не давайте конфліктувати іншим: авторитет, яким ви користуєтеся у оточення, дозволить вам вплинути навіть на тих, хто ніколи не дослухається до чужої думки.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 червня для Дів

На спокусливу пропозицію професійного штибу, яка може надійти цього дня, не варто поспішно відповідати: треба взяти час на роздум, тоді вона, можливо, не здасться привабливою.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 червня для Терезів

Спілкуватися з родичами цього дня можна і потрібно, а ось влаштовувати сімейні свята – небажано: з маленької іскри нерозуміння може розгорітися величезне багаття довготривалої сварки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 червня для Скорпіонів

Найкращий спосіб завалити хорошу справу – розпочати її реалізацію цього дня: ладнатися вона не буде від самого початку, тому бажано перенести її на інший час, коли можна буде розраховувати на успіх.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 червня для Стрільців

Ваша фірмова запальність часто підводить вас, вкидаючи у вир конфлікту, тому сьогодні, перш ніж різко відповісти на чиїсь необережні слова, порахуйте до десяти.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 червня для Козорогів

Нинішній день зірки рекомендують вам – зрозуміло, за можливості – провести на самоті: так ви зможете уникнути порожніх та марних розмов, які заберуть у вас час та енергію.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 червня для Водоліїв

Зверніть увагу на свій настрій: якщо на душі легко, значить все у вашому житті йде правильно, якщо відчуваєте тугу і тяжкість, подумайте про те, що ви можете в ньому змінити.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 червня для Риб

Не поспішайте витрачати гроші, навіть якщо йдеться про незначну суму: найімовірніше, будь-яка фінансова операція виявиться невдалою, а витрачену суму доведеться вважати викинутою на вітер.

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