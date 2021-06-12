Гороскоп на 13 червня для всіх знаків зодіаку: день вибору між добром і злом

День, коли людям доводиться вибирати між добром і злом, і тільки від самої людини залежить, на чиєму боці вона опиниться.

Світло і темрява в цей час будуть мати приблизно однакову силу, тому їхнє прагнення опанувати душею кожного з нас не увінчається успіхом, і тільки наше рішення відіграє вирішальну роль. Настрій в цей час буде негативним, з'явиться нетерпимість до оточення, зросте ймовірність сварок — на щастя, вже до вечора напруженість цього дня піде на спад.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 13 червня для Овнів

Можна — і треба — робити вчинки, до яких ви давно готувалися, але з якоїсь причини весь час їх відкладали: наприклад, завершувати підготовку до проєкту, який ви почнете реалізовувати вже завтра.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 13 червня для Тельців

Не варто зривати внутрішню злість, яку ви відчуєте в цей час, на людей, які вас оточують, — вони перед вами ні в чому не винні, а значить, не заслуговують такого ставлення.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 13 червня для Близнят

Емоційні гойдалки, коли негативні емоції будуть змінюватися позитивними і навпаки, можуть серйозно вас вимотати, тому необхідно стримувати свої почуття і не нервувати через дрібниці.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 13 червня для Раків

Не варто відповідати злом на зло, навіть якщо буде здаватися, що іншого способу розквитатися з кривдником не існує: спробуйте пробачити його, і ви зрозумієте, що бути великодушним не тільки легко, але і приємно.

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Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 13 червня для Левів

Енергію, якрої сьогодні не бракуватиме, необхідно направити на корисні для себе і сім'ї дії: генеральне прибирання, велике прання або приготування — їжею можна себе забезпечити на тиждень наперед.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 13 червня для Дів

Не варто братися за справу — навіть якщо йдеться про побутові клопоти, — якщо ви не впевнені в тому, що зможете довести її до кінця: немає нічого гіршого, ніж кинути роботу на половині шляху.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 13 червня для Терезів

Небажано втручатися в конфлікт між членами вашої сім'ї, який з великою часткою ймовірності може виникнути в цей час: в іншому разі ви виявитеся винним для всіх.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 13 червня для Скорпіонів

Критику, яку ви можете почути в цей день від близької людини, не варто приймати в штики: певне зерно істини в ній буде, так що краще визнати її дороговказом.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 13 червня для Стрільців

День несприятливий для роботи: через властивий вам перфекціонізм ви не зможете до пуття виконати жодну — навіть найпростішу — справу, так що не варто і починати, краще відпочити.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 13 червня для Козорогів

Від з'ясування стосунків із близькою людиною в цей день краще відмовитися — налагодити їх таким шляхом не вдасться, а ось зруйнувати вдасться легко, так що варто поберегти то, що вам дорого.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 13 червня для Водоліїв

Зірки радять вам уважно поставитися до сну, який ви побачите цієї ночі: віщим він не буде, але в ньому можуть міститися підказки — відповіді на запитання, яке давно вас хвилює.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 13 червня для Риб

На цей день, незважаючи на його статус вихідного, не варто призначати зустрічі з друзями і брати участь в гучних велелюдних вечірках — веселощі несподівано можуть легко перерости в серйозну сварку.

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