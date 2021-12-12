Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно присвятити час сім'ї

Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно присвятити час сім'ї

Обставини дня сприятливі для будь-яких починань – особливо тих справ, які з різних причин досі відкладалися на потім.

Старими проєктами, що зависли, сьогодні краще не займатися, однаково нічого з цього не вийде. Вільний час бажано присвятити сім'ї – до того ж не лише другій половинці та дітям, а й літнім родичам.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 грудня для Овнів

Велика ймовірність отримання солідних грошових виплат — гонорарів або премій, які не варто витрачати одразу і без роздумів, найближчим часом гроші можуть знадобитися для серйозного придбання.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 грудня для Тельців

Сьогодні краще діяти не за натхненням, а відповідно до заздалегідь – на початку дня – складеного плану, інакше доведеться постійно відволікатися то на одне, то на інше, запустивши основну справу дня.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 грудня для Близнят

Можна – і потрібно – наводити лад на всіх рівнях: зробити генеральне прибирання будинку, розсортувати документи на робочому столі, розібрати речі в шафах, розчистити простір на балконі або лоджії.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 грудня для Раків

Можливо, людина, з якою ви давно і безнадійно посварилися, захоче помиритися: якою б не була сила образи, дайте їй можливість виправдатися, і лише потім вирішуйте, пробачати їй чи ні.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 грудня для Левів

День сприятливий для домашнього клопоту: необхідно насамперед зробити дрібний ремонт речей, що зламалися, — наприклад, замінити змішувач на кухні або дверцята в душовій кабіні, які заїдають.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 грудня для Дів

Якою б важливою не була мета, яка стоїть перед вами, важливо пам'ятати, що вона не може виправдати будь-які засоби її досягнення: не варто діяти непорядними методами – згодом вони обернуться проти вас.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 грудня для Терезів

День сприятливий для занять благодійністю: якщо хтось попросить вас про допомогу, не поспішайте відмовляти – найімовірніше, людина справді перебуває у відчайдушному становищі, тому треба її підтримати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 грудня для Скорпіонів

Будь-який вчинок, скоєний в цей день, повернеться бумерангом: зробивши хороше, можна готуватися до отримання його подвійно, та погане не змусить довго чекати, принісши "мінус" до карми.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 грудня для Стрільців

Складуться сприятливі умови для спілкування з начальством, тому якщо ви давно збиралися попросити його про підвищення зарплати, зробіть це сьогодні — наступний щасливий шанс представиться нескоро.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 грудня для Козорогів

День сприятливий для роботи: вдасться переробити стільки справ, скільки в інший час не вміститься і на тиждень, варто скористатися сприятливим моментом і вирішити особливо складні питання.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 грудня для Водоліїв

Не варто переоцінювати свої сили і звалювати робоче навантаження тільки на себе: відчувши, що не тягнете, зверніться за допомогою до колег чи друзів – вони обов'язково вас підтримають.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 грудня для Риб

Зірки рекомендують присвятити день близьким людям: навіть будучи зайнятими на роботі, намагайтеся знайти час, щоб відвідати їх – поговорити, спитати поради, поговорити "про життя".

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