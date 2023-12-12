Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли здійсняться бажання

День не найпотужнішої, але на диво позитивної енергетики, яка робить можливим здійснення будь-яких – найсміливіших – бажань.

Головне – правильно їх загадати, сформулювавши речення про те, що хочеться отримати, і відпустити своє бажання у Всесвіт – якщо весь час тримати його біля себе, воно, найімовірніше, не збудеться.

Овен

Загадуючи бажання, важливо провести ретельну внутрішню роботу, її мета – зрозуміти, що вам дійсно потрібно, а без чого цілком можна обійтися, щоб не обтяжувати Всесвіт оманливими цілями.

Телець

Спілкуючись із людьми, важливо відмовитися від категоричності: зрештою, ви не є істиною в останній інстанції, тому не можете знати, як правильно вчинити в тій чи іншій ситуації.

Близнята

Головним порадником для вас сьогодні стане внутрішній голос, з яким не зможуть зрівнятися ні подруги, ні родичі: він набагато краще знає, що буде правильно саме для вас.

Рак

Потрібно заздалегідь планувати всі професійні питання, які збираєтеся зробити цього дня, інакше ви ризикуєте заплутатися у численних питаннях, які потрібно вирішити.

Лев

День сприятливий для того, щоб, незважаючи на його будній статус, відволіктися від основного виду діяльності та трохи відпочити й розслабитися – найкраще зробити це на природі.

Діва

Не варто виявляти впертість, наполягаючи на своєму як у професійному, так і в особистому плані: можливо, варто прийняти той факт, що думка іншої людини теж має право на існування.

Терези

Негативних емоцій необхідно позбуватися будь-якими можливими способами: загнані глибоко всередину, вони можуть завдати шкоди вашому моральному стану і здоров'ю загалом.

Скорпіон

Складаючи план на місяць, пам'ятайте про те, що меж досконалості не існує: не замахуйтеся одразу на грандіозні проєкти – пам'ятайте, що шлях до великої мети складається з невеликих кроків.

Стрілець

Оскільки цього дня людина може притягнути до себе будь-які події – як погані, так і хороші, – культивуйте позитивне мислення: шукайте гарне в будь-якій дрібниці – це сприятливо позначиться на вас.

Козоріг

Час сприятливий для змін на краще – щоправда, для цього доведеться розлучитися з тим, хто обтяжує ваш рух життєвим шляхом – набридлих речей, поганих звичок, стосунків, що вичерпали себе.

Водолій

Звертайте увагу на знаки, які цього дня посилатиме вам Всесвіт, і особливо, сни, що визначаються підсвідомістю: таким чином ви можете отримати відповідь на запитання, яке давно вас цікавить.

Риби

Незважаючи на будній день, намагайтеся вибратися на природу: там вас наздоженуть спокій і умиротворення, які дозволять відпочити та відновити сили, необхідні для життя і роботи.

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