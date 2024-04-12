Гороскоп на 13 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна порушувати космічну гармонію

День спокійної та врівноваженої енергетики, яка не принесе нам неприємних сюрпризів.

Головне – не порушувати космічну гармонію злими вчинками, негативними словами та навіть недобрими думками, оскільки бумеранг за це прилетить негайно. Вирішуючи важливі завдання – вихідними вони будуть, здебільшого, життєвими – необхідно дослухатися до внутрішнього голосу: його підказка буде єдино правильною. У декого з нас інтуїція виявиться настільки сильною, що дасть можливість – щоправда, лише протягом цього дня – знаходити втрачене: речі, тварин і людей.

Овен

Початі цього тижня господарсько-побутові справи отримають усі шанси для успішного завершення – головне, зосередитися саме на них та не відволікатися на заняття, до яких тягнутимуть у вихідний лінощі.

Телець

Не варто давати оточенню поради, про які воно вас не просять, а вже повчати його, подаючи власне поведінку як зразок, і зовсім протипоказано — можна нарватися на неадекватну реакцію у відповідь.

Близнята

Не варто ділитися секретами особистого життя з іншими – навіть близькими – людьми, вони – своєю чергою – можуть комусь про них проговоритись, а там і до пристріту недалеко: пам'ятайте, що щастя любить тишу.

Рак

Справити враження на людину, до якої ви відчуваєте симпатію, нескладно: найважливіше в таких випадках — правильно презентувати себе в її очах, не втрачаючи водночас своєї індивідуальності.

Лев

Сьогодні бажано згадати про те, що всіх справ, як не намагайся, не переробиш, а, отже, треба приділяти час не тільки професійним клопотам, а й відпочинку – особливо в обідній час.

Діва

Відповідь на важливе питання, що стосується особистого життя, прийде начебто сама собою — головне, відпустити ситуацію: якщо весь час думати тільки про неї, можна так і не отримати бажаного рішення.

Терези

Сьогодні для вас не буде дрібниць: будь-яка подія, яка з вами відбудеться, і навіть слово, сказане на вашу адресу, нестимуть особливий зміст, тому не варто їх ігнорувати – потрібно зрозуміти, у чому їхнє значення.

Скорпіон

День ідеально підходить для того, щоб урегулювати стосунки з близькими людьми, з якими вас розлучила прикра сварка: сьогодні ви зможете знайти в собі сили, щоб піти назустріч одне одному.

Стрілець

Всупереч традиційним рекомендаціям вам сьогодні потрібно дослухатися не лише до власного внутрішнього голосу, а й до порад інших – особливо близьких вам – людей: вони зможуть побачити те, що ви пропустите.

Козоріг

День, незважаючи на статус вихідного, винятково сприятливий для роботи: те, що ви встигнете зробити сьогодні, стане основою для професійних успіхів наступного тижня, тому не ледарюйте.

Водолій

Енергії дня сприятливі для роздумів над планами, над якими потрібно буде працювати вже наступного понеділка: сьогодні ви зможете зрозуміти, чого хочете досягти і як це зробити.

Риби

Несподіваний – нехай і невеликий – прибуток, який ви можете отримати цього дня, бажано витратити на приємне проведення часу та задоволення, яких ви себе позбавляєте.

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