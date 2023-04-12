Гороскоп на 13 квітня для всіх знаків pодіаку: день, коли потрібно побоюватися негативного впливу оточення

День, протягом якого необхідно побоюватися негативного впливу людей із оточення – як сторонніх, так і близьких.
Річ у тім, що кожна людина в цей час відчуватиме дратівливість, яка виливатиметься на тих, хто перебуває поруч. Тому важливо максимально дистанціюватися від усіх, хто може завдати моральної травми, особливо від тих, хто і в інші – сприятливіші в енергетичному сенсі дні – налаштовані до нас не найкращим чином. Важливо зберігати душевний спокій, водночас підходять будь-які – зрозуміло, добропорядні – засоби: наприклад, зайнятися старим хобі чи здобуттям нового захоплення.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 13 квітня для Овнів
Не відступайте від наміченого раніше – як професійного, так і життєвого – курсу, тактика "крок вперед і два назад" представникам вашого знака категорично не підходить завжди, а сьогодні – особливо.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 13 квітня для Тельців
Спілкуватися сьогодні можна лише з тими, хто вам приємний, тому не порушить ваш душевний спокій – він сьогодні дуже важливий, тому від спілкування з рештою краще відмовитись.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 13 квітня для Близнят
Будьте максимально обережними, спілкуючись з незнайомими людьми: велика ймовірність того, що вас захочуть втягнути в авантюру, яка на перший погляд видасться вигідною професійною пропозицією.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 13 квітня для Раків
День, коли під ударом перебувають стосунки з найближчою та коханою людиною: щоб не посваритися з нею, необхідно виявляти максимум терпіння і, що особливо важливо, тактовності.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 13 квітня для Левів
Найкращий спосіб ні з ким не посваритися – скоротити спілкування з оточенням до мінімуму: навіть найнешкідливіше, але необережне зауваження може дорого вам обійтися.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 13 квітня для Дів
День максимально сприятливий для того, щоб присвятити максимум часу вашому улюбленому заняттю – наведенню ладу в будинку: благо, на календарі так званий «Чистий четвер».
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 13 квітня для Терезів
До зауважень оточення, навіть якщо вони виявляться безсторонніми, сьогодні необхідно дослухатися — в них будуть резонні моменти, які необхідно врахувати.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 13 квітня для Скорпіонів
Вчинок когось із знайомих може змінити ваше ставлення до нього: не варто засмучуватися з цього приводу – добре, що він розкрив себе зараз, а не пізніше, коли може бути пізно.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 13 квітня для Стрільців
Сьогодні не варто сперечатися з начальством, навіть якщо ви будете впевнені, що правда на вашому боці: воно навряд чи дослухається до ваших доказів, так що час і зусилля виявляться даремно витраченими.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 13 квітня для Козорогів
Бажання прийняти бік однієї зі сторін конфлікту, кожна з яких є членом вашої сім'ї, може призвести до того, що на вас – на превеликий жаль – образяться обидві.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 13 квітня для Водоліїв
Ділові переговори – навіть якщо вони проводяться онлайн – краще відкласти на кілька днів: дійти згоди з партнерами однаково не вдасться, що може негативно позначитися на спільному бізнесі.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 13 квітня для Риб
Велика ймовірність, того не бажаючи, образити когось із близьких вам людей, тому, перш ніж щось сказати, добре прорахуйте всі наслідки.
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