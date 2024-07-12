Гороскоп на 13 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно перепросити

День, коли складаються необхідні умови для осмислення вчинків – у всіх сферах життя.

Бажано не тільки робити роботу над помилками, яка дозволить з'ясувати причини колишніх удач та невдач, а й – з урахуванням набутого досвіду – планувати своє майбутнє, до того ж не лише у професійному, а й в особистому сенсі. Час також сприятливий для того, щоб перепросити тимх, кого ми – навмисно чи мимоволі – образили: на душі одразу ж стане легше.

Овен

День підходить для очищення – до того ж, не лише морального, а й фізичного: можна не лише наводити лад у домі, використовуючи для цього максимальну кількість води, а й ходити до лазні чи сауни.

Телець

Навіть якщо навалиться величезна кількість домашніх справ, які, як відомо, ніколи не вичерпуються, необхідно знайти час для себе: поїхати на шопінг, відвідати перукаря або просто відпочити.

Близнята

Навіть якщо ваше головне завдання — навести лад у домі, намагайтеся раціонально використовувати наявні у вас ресурси — насамперед, свої фізичні сили: в жодному разі не варто перевтомлюватися.

Рак

Сьогодні небажано ризикувати великими грошовими сумами, навіть якщо йдеться про купівлю, яку ви давно планували: велика ймовірність придбати щось браковане – краще не поспішати та трохи зачекати.

Лев

День сприятливий для спілкування з родичами – особливо дітьми та тими, хто старший за вас, з якими ви давно не бачилися – має сенс зателефонувати та призначити зустріч, яка потішить всіх, хто на неї прийде.

Діва

Аналізуючи життєву ситуацію, що склалася, намагайтеся бути максимально щирими з самими собою: припинивши заплющувати очі на неприємні проблеми, ви швидше знайдете спосіб їх вирішення.

Терези

Іноді для того, щоб життя стало кращим, потрібно різко його змінити: не чіпляйтеся за стабільність, вважаючи, що вона, образно кажучи, тримає вас на поверхні: навпаки, вона – баласт, який не дає рухатися вперед.

Скорпіон

Найкраще, що ви сьогодні можете зробити, – це зайнятися дрібними побутовими справами: вони дозволять вам зосередитися на вирішенні важливого життєвого питання та знайти на нього єдину правильну відповідь.

Стрілець

Вирішивши помиритися з близькою людиною, з якою ви через безглузду сварку не спілкувалися кілька місяців, а, можливо, й років, у жодному разі не згадуйте минуле, інакше насилу досягнутий мир впаде знову.

Козоріг

Закінчивши роботу над одним проєктом, не поспішайте одразу ж братися за інший: згадайте, що на календарі вихідний день і трохи понеробствуйте: так ви зможете відновити сили, необхідні для роботи.

Водолій

Невеликі зміни — наприклад, переставляння меблів у квартирі — спровокують приємні життєві події, тому потрібно не побайдикувати і зробити щось не так, як було раніше.

Риби

Люди, які повернулися до вас з минулого, прийдуть не просто так – вони допоможуть вирішити важливу проблему, на яку ви самі давно махнули рукою – не забудьте подякувати їм за участь у вашій долі.

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