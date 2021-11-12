Гороскоп на 13 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно братися за нові справи

Гороскоп на 13 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно братися за нові справи

День, коли – незважаючи на вихідний – необхідно братися за втілення в життя нових справ – професійної чи побутової якості.

Втім, особисте життя теж не залишиться в загоні: зірки рекомендують саме цієї місячної доби реєструвати шлюби, тоді про них можна буде сказати, що вони укладені на небесах. Сімейний союз виявиться напрочуд щасливим, у партнерів не буде претензій одне до одного, тому він триватиме довго.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 листопада для Овнів

Можливо, це прозвучить несподівано, але сьогоднішній день не підходить для благодійності: серед людей, які позиціонуватимуть себе як тих, хто потребує допомоги, можуть опинитися шахраї.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 листопада для Тельців

День мине успішно тільки в тому разі, якщо ви заздалегідь продумаєте всі свої дії і прорахуєте можливі наслідки, інакше краще мінімізувати активність і просто відпочити.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 листопада для Близнят

День – благо, на календарі вихідний – треба присвятити сім'ї: якщо на вулиці хороша погода, можна виїхати за місто на пікнік, якщо ж погана – краще залишитися вдома, тим більше, що там теж є чим зайнятися.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 листопада для Раків

Якщо вам знадобиться допомога оточення – наприклад, потрібно буде поклеїти шпалери або побілити стелю – не соромтеся звертатися до друзів чи родичів: їхня допомога виявиться швидкою та результативною.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 листопада для Левів

День особливо перспективний для тих, хто працює над презентацією нового проєкту: сьогодні можна складати докладний план дій та складати тези, які допоможуть донести свої думки для слухачів.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 листопада для Дів

Складуться сприятливі умови для купівлі-продажу нерухомості: звичайно, через вихідний день оформити угоду сьогодні не буде можливим, а ось призначати перегляди і вибирати і можна, і потрібно.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 листопада для Терезів

Можливо, фізична або матеріальна допомога, про яку вас з великою часткою ймовірності попросять друзі або знайомі, буде вам не до снаги, але чому б не дати пораду, яка виявиться напрочуд діловою.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 листопада для Скорпіонів

Не варто відмовляти собі у бажанні помиритися з рідною людиною, з якою вас розлучила сварка, навіть якщо ви точно знаєте, що вона винна перед вами – дайте їй шанс виправитися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 листопада для Стрільців

Відчувши, що сили, необхідні для активного способу дій, вичерпуються, дайте організму можливість їх відновити – погулявши у найближчому парку, ви вже надвечір почуватиметеся відпочилими.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 листопада для Козорогів

Незважаючи на велику кількість важливих справ, не відмовляйтеся від спілкування з друзями, які можуть телефонувати або писати: таким чином вдасться отримати заряд енергії на тиждень наперед.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 листопада для Водоліїв

Небажано відкладати старт важливого для вас проєкту лише тому, що сьогодні вихідний: зіркам може не сподобатися зайва ваша передбачливість, і вони можуть позбавити вас свого благословення.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 листопада для Риб

Не варто чинити опір доброчесному бажанню зробити добру справу для когось із оточення, яке може переслідувати вас від самого ранку: вона потрібна насамперед вам, оскільки наведе мир і злагоду у вашій душі.

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