Гороскоп на 13 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно робити висновки і просити вибачення

День, коли не лише можна, а й потрібно підбивати підсумки попереднього місячного циклу і робити з них висновки.

Необхідно визнавати свої помилки, перепрошувати тих, кого образили, і завершувати розпочаті справи, що бажано зробити в першій половині дня – друга ідеально сприяє відпочинку. В цей час також так чи інакше можна – звісно, лише на якийсь час – повернутися в минуле: причиною такого явища зазвичай стає поява людей, "прив'язаних" до певного періоду нашого життя, або відчуття дежавю.

Овен

Сьогодні можна здійснювати лише незначні фінансові операції – вони, навіть у разі невдачі, не зроблять серйозного пролому в бюджеті, а от серйозні краще відкласти хоча б на кілька днів.

Телець

Не варто призначати на цей час серйозні переговори – порозумітися з діловими партнерами однаково не вдасться, радше навіть навпаки – конфлікт, що виник, унеможливить подальшу співпрацю.

Близнята

Якщо близька людина – кохана чи друг – поки не хоче розкривати вам свій секрет, не тисніть на неї, дайте їй дозріти: коли вона зрозуміє, що більше не може мовчати, сама вам усе розповість.

Рак

Якщо вам є що приховувати від своєї другої половинки, намагайтеся випадково про це не проговоритися, інакше ви і їй зробите боляче, і самі втрапите в неприємну ситуацію.

Лев

Проаналізувавши зроблені в минулому професійні – та фінансові – помилки, ви вже завтра зможете скласти план на наступний період, у якому вдасться передбачити всі можливі нюанси.

Діва

До важливих справ, незважаючи на те, що на календарі понеділок, сьогодні краще не братися – однаково досягти успіху в них не вдасться, тож поки що краще навести лад у паперах, яких накопичилося дуже багато.

Терези

Вагаючись між двома привабливими для вас людьми, все ж настав час зупинитися і вибрати когось одного, інакше, зрештою, можна залишитися "біля розбитого корита" – тобто втратити і ту, й іншу одразу.

Скорпіон

На перший план вийде спілкування з рідними та друзями: якщо комусь із них знадобиться допомога, не варто відмовляти – вам це нічого не коштуватиме, а людині зробите неоціненну послугу.

Стрілець

Незважаючи на те, що ви – як завжди – краще за інших знатимете, як вчинити в тому чи іншому разі, порада мудрої людини вам не зашкодить, тому дослухайтеся до неї – не пошкодуєте.

Козоріг

Представникам вашого знака, які не довіряють тому, що не вкладається в матеріалістичну картину світу, необхідно змінити свої переконання та звернути увагу на сни – вони будуть віщими.

Водолій

Від самого ранку у вас буде гарний настрій, який допоможе буквально за пів дня зробити купу справ, на які в інший час знадобився б щонайменше тиждень – варто скористатися таким душевним станом.

Риби

Не найкращий день для підписання будь-яких документів: занадто велика ймовірність не помітити помилку чи одрук, що може призвести до збитків – навряд чи такий результат вас порадує.

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