Гороскоп на 13 листопада для всіх знаків зодіаку: день, який поверне наше життя в минуле

День, символом якого є колесо, повертає до нашого життя минуле – події, людей, думки, наміри.

Звісно, їхня мета – не ностальгія за минулими подіями, які – з плином часу – видаються приємними у всіх розуміннях, а "робота над помилками", скоєними нами раніше. Найчастіше в такому разі вдається скинути з плечей – або душі – важкий вантаж, який заважає жити – й дихати – на повну. День також сприятливий для вирішення господарських і побутових питань, які погіршують якість нашого життя.

Овен

Чудовий час для того, щоб переоцінити події свого життя, зробивши правильні висновки про перемоги й помилки: перші можна буде посилити та повторити, другі – мінімізувати та надалі уникати.

Телець

Іноді – як, наприклад, сьогодні – дуже важливо оцінити свої вчинки окремо й самих себе загалом збоку: це дасть можливість зрозуміти, в чому ви помилялися, і перепросити того, кого образили.

Близнята

Головне в життєвій боротьбі – гарний тил, тому зірки радять вам налагодити та зміцнити взаємини з близькими вам людьми і друзями, які добряче "розхиталися" останнім часом.

Рак

Обов'язково надайте посильну допомогу тому, хто вас сьогодні про неї попросить, навіть якщо йтиметься про зовсім незнайому вам людину: зроблене вами добро обов'язково – і дуже швидко – повернеться бумерангом.

Лев

Нинішній день принесе представникам вашого знака рідкісні професійні та особисті шанси, які в жодному разі не можна проґавити – вони можуть не повторитися.

Діва

Події нинішнього дня дозволять вам перезавантажити не лише життєву ситуацію, а й ментальні налаштування, які визначають те становище, в якому ви опиняєтеся на різних життєвих етапах.

Терези

Велика ймовірність того, що у стосунках з колись коханою людиною захочеться повернути минуле, увійшовши, як кажуть у таких випадках, другий раз в одну й ту саму воду – навряд чи вам це вдасться.

Скорпіон

Не дайте можливості спогадам – як приємним, так і не дуже – визначити нинішній порядок денний: минуле має залишитися в минулому, думайте про сьогодення і – особливо! – про майбутнє.

Стрілець

Незважаючи на те, що ваші енергійність та активність є прикладом для людей навколо, вам теж необхідно хоча б іноді відновлювати сили – подумайте про те, як організувати нинішні зимові канікули.

Козоріг

Перевіряйте будь-які факти, які стануть вам відомі цього дня – особливо це стосується сумнівних джерел щодо пліток і чуток: найімовірніше, вони виявляться фейками.

Водолій

День сприятливий для того, щоб зайнятися хобі, а ось важливу роботу краще відкласти на потім або хоча б залишити собі вирішення рутинних питань, які не потребують особливих талантів – лише посидючість і терпіння.

Риби

Чудовий спосіб покращити собі настрій – творчість: навіть ті, хто ніколи раніше не займався живописом, не в'язав і не вишивав, зможуть не лише налаштуватися на позитив, а й створити щось чудове.

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