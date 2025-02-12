Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли Всесвіт наводить лад у навколишній дійсності

Гармонійний і позитивний день, протягом якого Всесвіт наводить лад у навколишній дійсності.

Найголовніше, що потрібно в цей час від нас – це сприяти такому розвитку подій на своєму власному рівні, наводячи чистоту в душі, стосунках з іншими людьми, робочому столі, своєму житлі та планеті загалом.

День також створить сприятливі умови для примирення з людьми, з якими нас розділила сварка – не варто втрачати такий щасливий шанс.

Овен

Переговори з діловими партерами бажано перенести на інший час: сьогодні ви начебто говоритимете різними мовами і навряд чи почуєте одне одного, тому домовленості досягти не вдасться.

Телець

День, незважаючи на його будній статус, зірки рекомендують присвятити відпочинку, а ось буде він активним чи пасивним, вирішувати лише вам – тут, як-то кажуть, кому що подобається, головне – відновити сили.

Близнята

Можливо, є сенс переступити через властиву вам гординю та зателефонувати людині, з якою ви давно не спілкуєтеся: адже ви давно зрозуміли, що привід для розриву з нею був, м'яко кажучи, нікчемним.

Рак

Секрет успіху цього дня – максимально методично й поступально працювати над складеним вранці переліком справ, не перестрибуючи через кілька з них одразу, а потім повертаючись назад – це найкращий спосіб їх завалити.

Лев

Сьогодні ризик замість шляхетної може стати для вас небезпечною справою, тому вдаватися до нього потрібно лише в тому разі, якщо ви ретельно прорахували всі наслідки та не залишили місця для несподіванок.

Діва

Вирушаючи на шопінг, пам'ятайте, що витратити можна все, головне – вже завтра не пошкодувати про своє марнотратство, оскільки гроші будуть витрачені даремно – задоволення нові придбання вам не принесуть.

Терези

Зірки рекомендують бути вкрай обережними у висловлюваннях – великий ризик ненароком виказати свою чи чужу таємницю, яка за жодних умов не має стати надбанням сторонніх людей.

Скорпіон

Навіть якщо люди навколо заслужать ваше несхвалення, намагайтеся виявити щодо них максимум терпіння – навряд чи вони вирішили дратувати вас навмисно, а на помилку має право кожен, зокрема й ви.

Стрілець

Представникам вашого знака сьогодні необхідно позбутися речей, які можуть нести в собі негативну енергетику – це можуть бути як предмети, якими ви давно не маєте, так і подарунки неприємних вам людей.

Козоріг

Гарний день для поїздок будь-якого напрямку і тривалості – рекомендується вирушати в подорожі та відрядження, обставини протягом яких складатимуться сприятливо.

Водолій

В пошуках відповіді на важливе – передусім життєве – питання варто звернутися до внутрішнього голосу, розум навряд чи зможе знайти варіант, який влаштує вас у всіх розуміннях.

Риби

Перевіряти на собі дію закону бумерангу небажано завжди, але сьогодні такий досвід може виявитися для вас особливо небезпечним, тому не варто – навіть ненавмисно – завдавати будь-кому зла.

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