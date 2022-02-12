Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку: день потужної енергетики

Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку: день потужної енергетики

Потужна енергетика дня може зробити реальністю будь-які – навіть найсміливіші – плани.

Щоправда, обставини сприятимуть лише тим, хто активно діє, а не чекає на манну небесну, яка має несподівано впасти на голову. Людей, які обожнюють лежати на дивані та розглядати стелю, зірки просять не турбуватися.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 лютого для Овнів

Досягти успіху в особистому житті зможуть тільки ті, хто впевнений у собі — важко любити того, хто байдужий до власної персони, але оскільки ви від нестачі цієї якості не страждаєте, все складеться вдало.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 лютого для Тельців

Ухвалювати важливі рішення цього дня потрібно легко, без напруженості, коливань і тривалих роздумів – перший варіант, який спаде на думку, виявиться найоптимальнішим.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 лютого для Близнят

Сьогодні все встигнуть тільки ті, хто звірятиме свої дії зі складеним заздалегідь планом, інакше можна потонути у величезній кількості домашніх справ і турбот.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 лютого для Раків

Незважаючи на те, що головною справою дня стане побутовий клопіт, не варто переходити до наступного заняття, не закінчивши попереднє, інакше ризикуєте нічого не встигнути.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 лютого для Левів

День сприятливий для тих, хто має намір перейти від розмов, нехай навіть змістовних та красивих, до конкретних, нехай і домашніх справ – сьогодні вони обіцяють бути особливо вдалими.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 лютого для Дів

Оскільки останнім часом ви з'являлися вдома лише для того, щоб повечеряти і лягти спати, проведіть цей день із близькими – повірте, вони цього заслужили.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 лютого для Терезів

Цього дня можна – і треба – вирішувати фінансові питання; вдалими будуть будь-які такі дії: починаючи від сплати за комунальними рахунками і закінчуючи відкриттям депозитів.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 лютого для Скорпіонів

Гроші, отримані напередодні, необхідно витратити на щось корисне для життя або роботи – наприклад, купити пральну машину замість старої або комп'ютер нового покоління.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 лютого для Стрільців

На плітки, які дійдуть до вас цього дня, не варто звертати абсолютно жодної уваги: викладені в них факти виявляться хибними, так що тільки час даремно втратите.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 лютого для Козорогів

День бажано присвятити підготовці до важливого проєкту, реалізовувати який можна буде завтра: якщо вам вдасться з ним впоратися, ви зможете розраховувати на солідний гонорар, так що гра коштує свічок.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 лютого для Водоліїв

День сприятливий для ризику, але тільки в тому разі, якщо він буде ретельно продуманим і передбачуваним, інакше краще відмовитися від авантюри.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 лютого для Риб

Цього дня вас може підвести людина, якій ви довіряли, а тому не очікувати від неї каверзи: можливо, цей випадок, ставши хорошим уроком, навчить вас краще знатися в людях.

Читайте також: