Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку: день серйозних випробувань

Не найпростіший день місячного календаря – випробування, які приготували людям зірки, необхідно пережити з гідністю.

Переважно вони будуть пов'язані зі сферою людських стосунків, в якій виникнуть різні проблеми, найголовнішою з яких стане зрада – коханої людини, близького друга чи колеги. Хоч би якою вона виявилася, прийняти її буде складно, але можливо – і тут вибір залежить від подробиць кожної конкретної історії.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 лютого для Овнів

Найкращий спосіб прожити сьогоднішній день не лише спокійно, а й зі смаком – максимально відгородитися від навколишнього світу, який сьогодні буде буквально переповнений агресією: не можна допускати сварок і скандалів.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 лютого для Тельців

Сьогодні не варто нікому нічого доводити: навіть якщо ви сто разів маєте рацію, вам однаково не вдасться в неспотвореному вигляді донести до інших свою точку зору, а ось розпочати конфлікт можна буде легко.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 лютого для Близнят

Зустрічі з друзями, посиденьки з родичами та романтичні побачення, заплановані на цей день, краще перенести на кілька днів: сьогодні сила взаємного непорозуміння настільки сильна, що сварка неминуча.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 лютого для Раків

Сьогодні – втім, як і завжди – представникам вашого знака дуже важливо стежити за тим, що вони кажуть: образити людину необережним словом чи жартом виявиться дуже легко, а ось примирення потребуватиме тривалого часу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 лютого для Левів

Намагайтеся не звертати уваги на висловлювання людей – вони спробують викликати у вас негативні емоції, тому найкращим засобом боротьби з ними виявиться ваша байдужість, якої вони ніяк не очікують.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 лютого для Дів

До пропозиції отримати щось, нічого не зробивши натомість, варто ставитися з максимальною обережністю: бажано згадати про те, що безкоштовний сир буває лише в мишоловці.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 лютого для Терезів

Не хочете залишитися винними в конфлікті, до якого ви не маєте жодного стосунку, – не втручайтеся в чужі конфлікти: повірте, сторони, які ворогують, чудово розберуться і без вас.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 лютого для Скорпіонів

Намагаючись допомогти комусь зі свого оточення у професійних чи домашніх справах, ви, власне, перекладете всі їхні проблеми на себе, внаслідок чого на вирішення власних справ часу не залишиться.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 лютого для Стрільців

Ділові зустрічі вам сьогодні навряд чи вдасться провести на високому рівні, тому якщо є хоча б один шанс зі ста перенести їх на інший час, необхідно ним скористатися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 лютого для Козорогів

Почувши неприємні висловлювання на свою адресу, подумайте про те, чи важлива для вас думка саме цієї – конкретної – людини, і в разі негативної відповіді не беріть ці слова близько до серця.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 лютого для Водоліїв

Занепад сил, який ви можете відчути сьогодні, пов'язаний зі зниженням імунітету, тому не поспішайте хапатися за таблетки – за допомогою вітамінів і свіжого повітря подбайте про захисні сили організму.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 лютого для Риб

Будьте максимально обережними, вирішуючи фінансові питання: сьогодні не найкращий день для таких операцій, оскільки вірогіднішим є отримати збитки, а не прибутки, тож бажано перенести їх на кілька днів.

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