Гороскоп на 13 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли сум і зневіру потрібно гнати геть

День, коли оптимістичний стан духу є ознакою того, що людина перебуває у потрібній точці на своєму життєвому шляху.

А ось сум і зневіра сьогодні – погана прикмета: значить, щось у житті йде не так, як треба, чи не так, як хочеться. У мирний час цього дня зірки рекомендували б проводити свята, сьогодні ж можна обмежитись зустрічами з коханою людиною, рідними та друзями, які минуть у приємній, душевній обстановці.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 серпня для Овнів

Велика ймовірність зараження інфекційними захворюваннями, тому необхідно зробити все, щоб цього уникнути — насамперед відмовитися від відвідування місць великого скупчення людей.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 серпня для Тельців

Навіть якщо настрій зранку залишить бажати кращого, треба вигадати, як його покращити: тільки ви самі зможете налаштувати себе на позитивний лад, бо знаєте, як саме це зробити.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 серпня для Близнят

Емоційні "гойдалки" можуть "розхитати" ваш настрій і зробити вас збудженим і дратівливим, тому намагайтеся не піддаватися на провокації оточення, навіть якщо воно зробить це ненароком.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 серпня для Раків

Незважаючи на вихідний день, можна – і потрібно – розпочинати роботу над новим проєктом, особливо якщо йдеться про творчість: натхнення не запитує, в який день тижня приходити, і саме сьогодні воно відвідає вас.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 серпня для Левів

Запас енергії, яка цього дня стрімко вичерпуватиметься, можна буде поповнити, поспілкувавшись із коханою людиною: можна просто провести вечір разом – наприклад, подивитися новий серіал.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 серпня для Дів

Намагайтеся сьогодні не нудьгувати: знайдіть заняття до душі і присвятіть йому більшу частину часу — якщо вам вдасться захопитися, ви навіть не помітите, як швидко пролетить час.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 серпня для Терезів

Як відомо, добре працює тільки той, хто добре відпочиває: присвятіть сьогоднішній день релакс – ви зможете накопичити достатньо сил для того, щоб з понеділка з потроєним ентузіазмом взятися за роботу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 серпня для Скорпіонів

Якщо ваша душа попросить свята, організуйте його для себе самі: звичайно, галасливе свято зараз влаштовувати неварто – воно буде недоречним, а ось погуляти містом і посидіти в кафе можна і потрібно.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 серпня для Стрільців

Сумувати цього дня – погана прикмета: вищі сили можуть вирішити, що ви недостатньо вдячні їм за все хороше у вашому житті, та обмежити вам доступ до радості – не варто доводити до цього.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 серпня для Козорогів

Сьогодні вам категорично не рекомендується вживати міцні напої навіть у незначних дозах: під їхнім впливом ви можете втратити контроль над поведінкою, що зіграє з вами злий жарт.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 серпня для Водоліїв

Посварившись із близькою людиною, намагайтеся не робити різких і рішучих кроків: не варто робити заяв про розлучення, вже завтра ви можете пошкодувати про нього, але повернути слова назад вже не вдасться.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 серпня для Риб

На цей день можна – і потрібно – планувати важливу розмову з коханою людиною: можна зізнаватись їй у своїх почуттях – ваші слова будуть сприйняті з вдячністю та обіцянкою взаємності.

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