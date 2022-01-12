Гороскоп на 13 січня для всіх знаків зодіаку: день, несприятливий для важливих справ

Гороскоп на 13 січня для всіх знаків зодіаку: день, несприятливий для важливих справ

День несприятливий для важливих справ, тому бажано їх перенести на інший час.

Сьогодні до нових починань краще не ставати — вони навряд чи залагодяться, вирішення фінансових питань, які не зрушать з місця, потрібно відкласти, а від торгових операцій і зовсім відмовитися — успіхом вони не увінчаються. Можна – і треба – займатися благодійністю, але тільки в тому разі, якщо об'єкт уваги дійсно потребує допомоги, а не прикидається знедоленим.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 січня для Овнів

У процесі прояву жалю – та допомоги – іншим людям, не можна допускати появи жалю до себе, він може деморалізувати та унеможливити продуктивну роботу цього дня.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 січня для Тельців

Можна – і треба – з'ясовувати стосунки з коханою людиною, але – з однією умовою: не можна зводити розмову до банальної сварки – це призведе до затяжного конфлікту, який не так легко можна буде нівелювати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 січня для Близнят

Отримавши прохання про допомогу від незнайомої людини, спочатку переконайтеся в тому, що вами відверто не маніпулюють із шахрайською метою, і лише потім відкривайте гаманець.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 січня для Раків

Енергію, яка сьогодні переповнюватиме вас, необхідно направити на добрі справи – це покращить не тільки ваш настрій, але й вашу карму, що не дасть миттєвого результату, але виявиться важливим фактором.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 січня для Левів

Спалахи гніву, які можуть супроводжувати вас протягом усього дня, не більше ніж вплив місячної доби, вже завтра ви знову станете максимально веселими та доброзичливими.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 січня для Дів

Спілкування з родичами вимагатиме значної частки обережності, і навіть, якщо хочете, спритності: відмовитися від зустрічі з ними не можна, але надто близький контакт може мати неприємні наслідки.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 січня для Терезів

День сприятливий для аналізу вчинків, скоєних останнім часом, до того ж як професійних, так і особистих: якщо вчасно їх виправити, негативних наслідків вони не матимуть.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 січня для Скорпіонів

Якщо ви давно хотіли помиритися з людиною, яку – навмисно чи ненароком – образили, кращого часу не знайти: сьогодні вона буде налаштована піти назустріч і забути всі прикрощі.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 січня для Стрільців

Забути про свої проблеми допоможе турбота про інших людей: занурившись у життя інших людей, ви, найіморніше, усвідомлюєте, що ваша ситуація далеко не така погана, як вам до цього здавалося.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 січня для Козорогів

День, коли небажано думати про справи, оскільки користі від цього все одно не буде, до того ж робота, як відомо, нікуди не втече, а знайти час для відпочинку в наш час не так просто – треба скористатися шансом.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 січня для Водоліїв

Всесвіт сьогодні може надсилати вам сигнали, на які неодмінно потрібно звертати увагу: випадково почуті слова, будучи правильно інтерпретованими, можуть визначити ваше життя на роки наперед.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 січня для Риб

День, коли не варто напружуватися ні морально, ні фізично: перше може призвести до нервового зриву, друге – до травм та розтягнень, тому бажано зберігати максимальний спокій.

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