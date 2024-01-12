Гороскоп на 13 січня для всіх знаків зодіаку: день позитивної, але пасивної енергетики

День позитивної, але пасивної та неквапливої енергетики, яка спрямована не на зовнішні обставини, а на внутрішній світ людини.

Не можна критикувати себе, навіть якщо для цього є вагомі підстави – розбір власних "польотів" краще залишити на інший день. Сьогодні ж треба підвищувати самооцінку, нахвалюючи себе навіть за невеликі здобутки, а вже за серйозні заслуги – тим паче.

Овен

Не варто ігнорувати перші ознаки нездужання: будь-яка хвороба набагато легше піддається лікуванню, якщо "заскочити" її на початковому етапі – особливо це стосується простудних і вірусних захворювань.

Телець

Думати над своїми словами необхідно завжди, але сьогодні особливо важливо не казати того, що хоча б теоретично може образити когось із близьких вам людей: згодом ви про це пошкодуєте.

Близнята

У стосунках з оточенням – навіть якщо йдеться про близьких людей – необхідно виявити характер: у вирішенні важливого питання необхідно не піддатися маніпуляції і наполягти на своєму.

Рак

Велика ймовірність, що хтось зі знайомих захоче зачепити вас за живе, сказавши щось неприємне: попри властиву вам м'якість, необхідно дати відсіч – схоже, людина не підозрює, що ви можете постояти за себе.

Лев

Навіть якщо сьогодні – з урахуванням вихідного дня – ви займатиметеся винятково домашніми справами, намагайтеся зосередитися на одній справі, не відволікаючись на паралельні – нічого не встигнете.

Діва

Гроші вимагають обережного поводження завжди, але сьогодні особливо: вирушаючи на шопінг, складіть список того, що необхідно придбати, і не спокушайтеся тим, без чого можете обійтися.

Терези

Не варто використовувати свої дипломатичні таланти, намагаючись помирити інших людей: привести їх до одного знаменника однаково не вдасться, тож навіщо витрачати час і сили.

Скорпіон

Велика ймовірність того, що люди навколо вимагатимуть від вас сьогодні максиму уваги, але займаючись вирішенням їхніх проблем, не варто забувати про себе – розумна частка егоїзму вам сьогодні не зашкодить.

Стрілець

На критичні зауваження інших людей не можна відповідати взаємністю: треба виявити терпіння і з розумінням поставитися до чужих проблем, які змушують тих, хто навколо, говорити різкі слова на вашу адресу.

Козоріг

Відчувши, що настрій катастрофічно знижується, займіться упорядкуванням своєї оселі – генеральне прибирання не лише дозволить навести чистоту, а й покращить стан духу.

Водолій

День сприятливий для догляду за собою: успішними виявляться будь-які процедури та маніпуляції, єдине, від чого треба відмовитися, це від стрижки – вона точно не покращить вашу зовнішність.

Риби

Важливо уникати надмірного фізичного навантаження: великий ризик витратити всю енергію на домашню роботу, після чого залишиться лише відновлювати сили – про цікаве проведення часу доведеться забути.

Читайте також: