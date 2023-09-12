Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків зодіаку: день дуже тонкої енергетики

День благотворної для людини, хоча й дуже тонкої енергетики, яка допомагає їй у будь-яких творчих справах.

Особливо зірки радять зосередитися на справах, пов'язаних із землею: можна збирати врожай, упорядковувати присадибну ділянку, ремонтувати дачні будівлі або розпочинати будівництво заміського будинку – будь-який такий проєкт супроводжуватиме успіх. А ось сваритися – і навіть підвищувати одне на одного голос – категорично не рекомендується. Така поведінка порушить загальну гармонію, а як це вплине на існування кожної конкретної людини – передбачити неможливо.

Овен

Відмовтеся від спілкування з негативно налаштованими до вас людьми: домогтися їхньої прихильності ви однаково не зможете, а витрачені нерви згодом доведеться відновлювати.

Телець

Проведений у спокої і – звісно, за можливості – самотності день за своїм ефектом, який він на вас справить, дорівнюватиме тижневому відпочинку: варто скористатися такою чудовою можливістю перевести дух.

Близнята

Потрапивши під гарячу руку керівництва, ви будете винними як у власних гріхах, так і в помилках своїх колег, тому намагайтеся сьогодні про всяк випадок оминати його стороною.

Рак

Наведення ладу в оселі дозволить вам не лише привести житло в ідеальний стан, а й відпочити душею: ніщо так не розслаблює – і не надихає – вас, як господарські клопоти.

Лев

Намагайтеся вибрати час для спілкування з близькою людиною: найімовірнішее, у неї – в житті чи на роботі – склалися непрості обставини, але вам до снаги допомогти їй – якщо не дією, то хоча б порадою.

Діва

Підписання важливих фінансових документів бажано перенести хоча б на кілька днів, якщо ж такої можливості не буде, необхідно уважно – і найкраще неодноразово – прочитати їх і лише потім підписувати.

Терези

В жодному разі не можна нічого руйнувати, навіть якщо йдеться лише про клаптик паперу, який ви вирішите розірвати, перш ніж викинете його до відра для сміття: такі дії негативно позначаться на житті й роботі.

Скорпіон

Встигнути зробити все, що запланували, вдасться лише в тому разі, якщо ви займатиметеся лише своїми справами: благодійність у професійному розумінні навряд чи виправдає себе.

Стрілець

Можна – і навіть потрібно – розпочинати ремонт, про який ви давно розмірковували: навіть незначні дії – наприклад, переклеювання шпалер – не лише освіжать інтер'єр, а й покращать настрій.

Козоріг

Несподіваний прибуток, який ви можете отримати сьогодні, надихне вас на нові професійні дії, які – за ланцюговою реакцією – призведуть до чергових фінансових успіхів.

Водолій

Хороший настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, допоможе переробити купу справ, тому необхідно підтримувати його навіть зусиллям волі – він обов'язково себе виправдає.

Риби

Від ризику, хоч би якої сфери він стосувався, цього дня краще відмовитися: вигода, яку ви отримаєте, як результат, найімовірніше, виявиться незначною, а негативні наслідки – серйозними.

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