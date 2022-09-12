Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно ретельно перевіряти інформацію

День, коли будь-які факти й відомості необхідно ставити під сумнів, особливо це стосується чужої думки.

Не варто зводити до абсолютного ступеня чужий авторитет і йти на поводі в інших людей, навіть якщо їхні докази здаються переконливими – під впливом енергій дня дуже легко прийняти бажане за дійсне і помилитися. Події цього дня, як у дзеркалі, відображають характер, спосіб життя і думки людини, тож нічого випадкового сьогодні не трапиться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 вересня для Овнів

Яким би насиченим справами не був день, спробуйте знайти час для відпочинку – найкраще післяобіднього, це допоможе вам максимально швидко відновити витрачені зранку сили.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 вересня для Тельців

Будь-які можливості, надані вам сьогодні зірками, необхідно використовувати виключно в благих цілях – будь-яка дія, спрямована на заподіяння шкоди будь-кому, одразу ж повернеться бумерангом.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 вересня для Близнят

Заздрість, яку можуть продемонструвати сьогодні люди, котрі є вашими друзями, може всерйоз вас вразити – не варто переживати, поставтеся до чужих слабкостей із розумінням.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 вересня для Раків

Сьогодні доля дасть вам важливі підказки щодо того, як вирішити непросту життєву ситуацію, що склалася: головне, помітити і проаналізувати їх, зробивши правильні висновки.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 вересня для Левів

У людей навколо – точніше, в їхній поведінці – ви сьогодні зможете впізнати самих себе: те, що вам категорично не сподобається, потрібно взяти до уваги і – хай і не одразу – обов'язково виправити.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 вересня для Дів

Поповнити запас енергії, нестачу якої ви можете відчути цього дня, допоможе природа і свіже повітря.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 вересня для Терезів

Перш ніж щось зробити, необхідно ретельно прорахувати можливі наслідки свого вчинку, інакше можна припуститися прикрої помилки, про яку згодом доведеться пошкодувати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 вересня для Скорпіонів

Не варто розпочинати реалізацію нових проєктів, не закінчивши роботу над старими: енергетичні "хвости" незавершеної роботи будуть постійно тягнути назад, не даючи йти до нової мети.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 вересня для Стрільців

Незважаючи на приплив енергії, який ви відчуєте зранку, не варто хапатися за всі справи одразу: зробити все заплановане ви все одно не встигнете, тому потрібно зосередитися на одній – важливій – меті.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 вересня для Козорогів

Досягти бажаних – професійних – результатів можуть завадити лінощі, які зовсім несподівано наваляться на вас від самого ранку: спробуйте їх подолати, інакше день мине марно.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 вересня для Водоліїв

День несприятливий для переговорів будь-якого – як ділового, так і особистого – характеру, партнерам не вдасться порозумітися, а отже, сили і час будуть витрачені даремно.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 вересня для Риб

Братися до серйозних професійних справ сьогодні не варто – надто багато перешкод виникне у вас на шляху, краще навести лад у документах, бо серед них давно вже не можна знайти потрібних.

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