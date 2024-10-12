Гороскоп на 13 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна допускати поганих вчинків

Не найкращий час для важливих справ, тому їх бажано перенести на початок наступного тижня.

Сьогодні можна – і потрібно – займатися благодійністю, але тільки в тому разі, якщо об'єкт уваги дійсно потребує допомоги, а не прикидається знедоленим. Не можна допускати не лише поганих вчинків і недобрих намірів, а й злих думок – вони дуже швидко повернуться до того, від кого виходять, бумерангом.

Овен

У процесі прояву співчуття іншим людям, у жодному разі не можна допускати прояви жалю до себе, він може деморалізувати і унеможливити продуктивну роботу цього дня.

Телець

Можна – і потрібно – з'ясовувати стосунки з коханою людиною, але – з однією умовою: не можна зводити розмову до банальної сварки – це призведе до затяжного конфлікту, який не так легко нівелювати.

Близнята

Отримавши прохання про допомогу від незнайомої людини, спочатку переконайтеся в тому, що вами відверто не маніпулюють із шахрайською метою, і лише потім відкривайте гаманець.

Рак

Ображаючись на близьких людей, які — на ваш суб'єктивний погляд — недостатньо вас люблять і цінують, пам'ятайте, що вони роблять для вас все, що можуть, а ось ви ставите до них підвищені вимоги.

Лев

Вам дуже важко у когось просити вибачення – ваша королівська гідність, як правило, перешкоджає цьому, але сьогодні визнання своєї провини виявиться єдиним способом помиритися з близькою людиною.

Діва

Будь-яка зроблена сьогодні добра справа обов'язково – і незабаром – повернеться вам сторицею, тому допомагати іншим потрібно не лише заради інших, а й заради самих себе.

Терези

Вам сьогодні бажано максимально відгородитись від навколишнього світу – скоротити спілкування, уникати місць масового скупчення людей: це дасть вам можливість уникнути прикрих конфліктів та сварок.

Скорпіон

Необхідно скористатися можливістю вивести на новий – ближчий – рівень стосунки з кимось із важливих для вас людей: від цього часу ви почнете краще розуміти одне одного.

Стрілець

Ваша легковажність не найкраще позначиться на стосунках з близькою людиною: станьте – або хоча б спробуйте стати – серйознішими – і будете здивовані тому, як усе зміниться на краще.

Козоріг

Намагаючись переконати когось із оточення у своїй правоті, використовуйте дар красномовства, яким сьогодні наділять вас зірки, тільки не перетисніть: як відомо, сила дії дорівнює силі протидії.

Водолій

У будь-якому – як у професійному, так і особистому спілкуванні – необхідно бути щирими та чесними із співрозмовником: він відчує будь-яку брехню, тоді сподіватися на вдале вирішення важливого питання не доведеться.

Риби

День, коли спілкуватися з родичами та друзями не тільки можна, а й потрібно: таке спілкування принесе не тільки задоволення, а й користь: порада, яку вам дадуть, може бути дуже доречною.

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