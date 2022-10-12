Гороскоп на 13 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно робити висновки

День, коли все, що відбувається з людиною або навколо неї, є відображенням її світогляду та ставлення до життя.

Тому вкрай важливо звертати увагу на події цього дня та слова інших людей: якщо з них вчасно зробити правильні висновки, то вдасться виправити вже скоєні помилки і не припуститися нових. У спілкуванні з іншими людьми необхідно дотримуватися максимальної тактовності – інакше будь-яке необережне слово може стати причиною серйозної образи.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 жовтня для Овнів

Небажано відповідати агресією на агресію: дайте людині відчути силу власної злості, "віддзеркаливши" її – для цього достатньо просто не помітити її зухвалої поведінки.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 жовтня для Тельців

Рідкісний дар красномовства, яким нагородять вас зірки цього дня, дозволить переконати у своїй правоті навіть найупертіших і найнезговірливіших опонентів: вам вдасться знайти потрібні докази й аргументи.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 жовтня для Близнят

День, коли потрібно жити своїм розумом: дослухатися до чужих порад небажано, особливо якщо вам активно їх нав'язуватимуть – подумайте, в чому полягає інтерес того, хто це робить.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 жовтня для Раків

Час є сприятливим для роботи над помилками – як професійними, так і особистими: проаналізувавши вчинки останнього часу, ви легко зрозумієте, що і де зробили не так.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 жовтня для Левів

Не варто робити своїм кредо єзуїтський слоган про те, що мета виправдовує засоби: можливо, сьогодні він дозволить вам досягти бажаного, та згодом вам не дорікне в цьому лише лінивий.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 жовтня для Дів

Велика ймовірність того, що хтось із близького оточення спробує переконати вас, змусивши вчинити не так, як ви хотіли: не варто цього робити – жаль, який ви відчуєте згодом, виявиться запізнілим.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 жовтня для Терезів

Будь-яку справу, до якої ви сьогодні братиметеся, необхідно спочатку ретельно обміркувати та проаналізувати можливі сценарії її розвитку, і лише потім діяти: велика ймовірність неприємних сюрпризів.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 жовтня для Скорпіонів

Добро, зроблене вами сьогодні іншим людям, одразу повернеться до вас збільшеним у рази, тож не варто скупитися – врешті-решт ваша благодійність, якщо можна так висловитися, швидко "окупиться".

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 жовтня для Стрільців

Присвятіть вільний від роботи час побутовим клопотам: вони дозволять вам не лише впорядкувати та прикрасити навколишній простір, а й налаштуватися на позитивний і добросердний лад.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 жовтня для Козорогів

Час, проведений вдома з близькими людьми, може, всупереч очікуванням, призвести до сварок і, як наслідок, до охолодження у стосунках: використовуйте сьогоднішній день для того, щоб відпочити від своїх близьких.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 жовтня для Водоліїв

День – звісно, за наявності такої можливості – краще провести на самоті: спілкування з людьми може призвести до неприємних ексцесів, наприклад, сварок і конфліктів, які не одразу вдасться врегулювати.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 жовтня для Риб

Не варто ухвалювати важливі рішення у професійній – і особливо в особистій – сфері: вони виявляться помилковими, а виправити їх, найімовірніше, вже не вдасться – запущений процес неможливо буде зупинити.

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