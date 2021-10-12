Гороскоп на 13 жовтня для всіх знаків зодіаку: день внутрішньої трансформації

Гороскоп на 13 жовтня для всіх знаків зодіаку: день внутрішньої трансформації

День внутрішньої трансформації, під час якого людина змінюється сама і переглядає свої погляди на світ.

В цей час також можна визнавати свої помилки і перепрошувати за них, а також прощати тих, хто визнав свою провину і вирішив помиритися. Пов'язану з цим важливу розмову не варто відкладати на потім — потрібно піти на контакт і все обговорити: можливо, це дозволить змінити взаємини на кращі.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 жовтня для Овнів

День, коли важливо дослухатися до порад свого внутрішнього голосу: він, незалежно від вас, зможе проаналізувати всі вихідні дані і видати тільки потрібний результат — чистий і без будь-яких домішок.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 жовтня для Тельців

Не варто вступати в полеміку з колегами: вам все одно не вдасться переконати їх в тому, що вони не мають рації, зате ви витратите на них масу душевних сил, до того ж будете змушені сидіти поруч із розсердженими людьми.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 жовтня для Близнят

Можлива зустріч з людиною з минулого на якийсь час сколихне приємні спогади і змусить похвилюватися, проте зірки не радять робити ставку на ці взаємини — вони безперспективні.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 жовтня для Раків

Небажано нічого продавати і купувати, та й взагалі оперувати великими грошовими сумами — щось може піти не так, і замість очікуваного прибутку доведеться задовольнятися збитком.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 жовтня для Левів

Налагодити стосунки з літніми родичами, які ображені вашою неувагою, допоможе невеликий, але симпатичний сувенір — вони гідно оцінять знак вашої уваги.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 жовтня для Дів

Примирення з коханою людиною необхідно почати з аналізу власних помилок, яких ви останнім часом зробили безліч — в результаті легше стане і їй, і вам.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 жовтня для Терезів

День сприятливий для початку життєвих змін, які ви давно відкладали, побоюючись порушити налагоджене життя: схоже, час припинити чіплятися за горезвісну стабільність і почати рух до мрії.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 жовтня для Скорпіонів

Спокуса зробити отруйне зауваження на адресу людини, яка дратує вас, буде великою, але краще все-таки не йти у нього на поводі — сварка, яка виникне в результаті, надовго зіпсує ваші стосунки.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 жовтня для Стрільців

Скинути негатив, який не найкращим чином впливає на якість вашого життя, допоможе бесіда з найкращою подругою — навіть телефонна розмова, не кажучи вже про особисту зустріч, підніме настрій на новий рівень.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 жовтня для Козорогів

Обміркувати свої вчинки, зробивши правильні висновки зі зроблених помилок, допоможе самотність і усамітнення: тільки припинивши — на час — спілкуватися з оточенням, ви зможете налаштуватися на потрібну хвилю.

Водолій (21.01 — 18.02)

Гороскоп на 13 жовтня для Водоліїв

День, коли вас потягне щось змінити в своєму житті: якщо глобальні пертурбації в ваші плани не входять, можете переставити меблі в квартирі або змінити текстиль і повісити нові штори.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 жовтня для Риб

День сприятливий для відновлення втрачених зв'язків — так, має сенс відшукати однокласницю, з якою ви дружили в школі, або університетську викладачку.

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