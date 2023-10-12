Гороскоп на 13 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, який буде спокійним і добрим

День, який незважаючи на те, що на календарі "п'ятниця, 13-те", обіцяє стати спокійним, приємним і добрим.

Не можна сваритися, конфліктувати, підвищувати голос і допускати злі думки. Час бажано провести в тиші та спокої, займаючись тим, що цікаво і приносить задоволення – наприклад, своїм хобі. Найбільше пощастить тим, у кого воно тотожне роботі, а решті просто – незважаючи на будній день – можна знайти час для свого захоплення.

Овен

Намагайтеся сьогодні нікого не зачепити навіть ненавмисно, бо сварка, яка виникне цього дня, затягнеться надовго, а, можливо, сторонам конфлікту і зовсім ніколи не вдасться остаточно примиритися.

Телець

Незважаючи на п'ятницю, максимально успішним стане вирішення ділових питань – особливо тих, які розраховані на тривалу перспективу, тож можна укладати угоди та підписувати договори.

Близнята

Представникам знака не варто не лише погано говорити про інших людей, а й допускати погані думки про них – бумеранг, який ще ніхто не скасовував, дуже швидко прилетить назад.

Рак

Не варто вплутуватися в суперечку з неадекватно налаштованими людьми: закликати їх до порядку вам однаково не вдасться, а ось зіпсувати собі настрій на тривалий час – цілком.

Лев

Вітаються будь-які добрі справи: благодійність, виявлена в цей час, принесе реальну користь усім – як тим, кому адресована допомога, так і самому благодійникові.

Діва

Будь-який документ, який представникам знака доведеться підписати в цей час, необхідно ретельно вивчити: ймовірні помилки – чи прикрі одруки – можуть згодом дорого їм коштувати.

Терези

Напруженість, яку ви можете відчути від самого ранку, "лікується" захопливою роботою, домашніми клопотами, але найголовніше – свіжим повітрям, тому обов'язково треба знайти час для прогулянки.

Скорпіон

Якщо розпочати довгоочікуваний ремонт цього дня, його вдасться зробити швидко і, що найголовніше, якісно. Втім, це стосуватиметься і будь-яких інших справ, розрахованих на перспективу.

Стрілець

Яким би сильним не було бажання давати поради людям навколо, і тим більше – повчати їх, від такої лінії поведінки варто відмовитися – вона навряд чи буде сприйнята з вдячністю.

Козоріг

Ймовірні несподівані грошові надходження: це може бути премія, заслужені гонорари, давно забуті борги та просто подарунки від друзів і близьких людей – представники знака точно знають, як ними розпорядитися.

Водолій

Вільний від роботи час рекомендується присвятити спілкуванню з друзями, особливо з тими, кого ви давно не бачили: від приємних спогадів стане тепліше на душі, а це вже чимало.

Риби

Зірки застерігають представників знака від ризику в будь-якому його вигляді: виграш – через цілу низку причин – вони навряд чи отримають, а от програти можуть легко й багато, що абсолютно неприпустимо.

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