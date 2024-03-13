Гороскоп на 14 березня для всіх знаків зодіаку: день революційних змін

День революційних змін, які матимуть серйозне значення на перспективу – як ближню, так і далеку.

Будь-якої мети в цей час можна буде досягти лише за допомогою активних дій, та лише в тому разі, якщо вони продумані й підготовлені заздалегідь. Ухвалювати рішення щодо того, як діяти в тій чи іншій ситуації, сьогодні не варто – надто велика ймовірність серйозних, а тому особливо прикрих помилок. Обставини складуться таким чином, що у багатьох із нас з'явиться можливість помститися своїм кривдникам. Зірки застерігають нас від цього – не варто витрачати свої сили на те, щоб множити зло.

Овен

Починаючи роботу над новим проєктом – передусім професійної якості, – відганяйте сумніви, які можуть змусити вас відступити від задуманого: не варто йти у них на поводі – сьогодні вам до снаги все.

Телець

Працювати треба для власної користі й задоволення, а не для того, щоб комусь сподобатися чи удостоїтися чиєїсь похвали – лише в такому разі вам вдасться досягти справжнього успіху.

Близнята

Незважаючи на професійний успіх, останнім часом ви все більше й більше відчуваєте, що зайшли в безвихідь; можливо, варто розглянути нові напрямки, які можуть привести вас до успіху.

Рак

Нинішній день покаже, що останнім часом ви неприпустимо розслабилися, здавши свої позиції як на роботі, так і в особистому житті, але є й гарна новина – ще не пізно все виправити.

Лев

Вдавати, що близької людини у вашому житті не існує лише тому, що ви не вважаєте за потрібне допомагати їй матеріально, проблеми не вирішить: можливо, є сенс переглянути свої "принципи".

Діва

Поганий настрій, якого сьогодні, на жаль, уникнути не вдасться, можна "лікувати" улюбленим заняттям: у цій ситуації бажано зосередитися на догляді за домашніми рослинами – насамперед їхньому пересаджуванні.

Терези

Зауваження, яке цього дня може зробити вам близька людина, необхідно взяти до уваги: можливо, усвідомлювати це буде неприємно, але ви маєте визнати, що припустилися помилки, яку треба виправити.

Скорпіон

З властивим вам бажанням сказати щось дошкульне своєму співрозмовникові не лише можна, а й потрібно боротися: таким чином ви завдаєте співрозмовникам серйозних образ.

Стрілець

Як представники найактивнішого й найрішучішого знака зодіаку, ви останнім часом почали здавати позиції і зволікаєте там, де необхідно діяти: підбадьорьтеся – на вас чекають великі справи.

Козоріг

Людина, від спілкування з якою ви деякий час тому свідомо відмовилися, зараз могла б допомогти вам у вирішенні серйозного питання: можливо, хоча б це міркування змусить вас повернути її до свого життя.

Водолій

Вирішення питання, над яким ви працювали весь останній час, нарешті дасть позитивний результат, що не може не тішити, але зупинятися на досягнутому все ж не варто – треба рухатися далі.

Риби

Образа – поганий порадник у стосунках: найімовірніше, близька людина не мала на меті зачепити вас за живе, ви ж, отримуючи задоволення від пози "приниженого та ображеного", продовжуєте нагнітати ситуацію.

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