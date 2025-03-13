Гороскоп на 14 березня для всіх знаків зодіаку: день, який характеризується протистоянням добра і зла

Не найлегший день місячного календаря, який характеризується протистоянням добра і зла.

Сили організму, а разом з ними і здатність до активних дій, слабшатимуть, та це не означає, що треба йти на поводі у сил зла. Необхідно їм опиратися: не варто дозволяти собі недобрих думок, злих слів і непорядних вчинків: можливо, вони зачеплять людину, проти якої спрямовані, але дуже швидко повернуться назад – бумерангом.

Овен

Зірки рекомендують зосередитися на одному, але дійсно великому – можна навіть сказати, глобальному – і важливому проєкті, на якийсь час залишивши осторонь ті, які не мають першорядної важливості.

Телець

Зіткнувшись з необхідністю щось полагодити або відремонтувати, довіртеся спеціально навченій людині – самі ви точно не впораєтеся, лише дарма витратите час, який би знадобився для роботи або відпочинку.

Близнята

Покращити поганий настрій, який може ускладнювати ваше життя від самого ранку, допоможе турбота про людей навколо – як близьких, так і незнайомих: це стане джерелом позитивних емоцій.

Рак

Треба бути обережними з новими знайомими – людина, яка увійде у ваше життя в цей час, може принести купу неприємностей: найкраще взагалі не розмовляти з невідомими вам людьми.

Лев

Сьогодні не варто братися за справи, від яких залежить кар'єра: наймовірніше, їхній результат виявиться, м'яко кажучи, сумнівним, і враження на начальство та колег ви таким чином справити не зможете.

Діва

Агресією на агресію небажано відповідати завжди, але сьогодні це особливо неприйнятно: конфлікт виявиться надто глибоким, і вийти з нього швидко не вдасться, тож не ризикуйте марно.

Терези

Уникайте чужих порад, навіть якщо, на вашу думку, їх дають від щирого серця: як вчиняти в тому чи іншому випадку, можете сказати лише ви самі – найкраще, дослухавшись до свого внутрішнього голосу.

Скорпіон

Сьогодні вам навряд чи вдасться впоратися з професійним завданням, яке поставить перед вами начальство, тож спробуйте від нього відмовитися, перенісши на інший день, а сьогодні займіться закінченням недоробок.

Стрілець

Ваші запальність і нестриманість на язик – не секретом для тих, хто вас знає, тож щоб уникнути конфліктів з усіма навколо, думайте над кожним словом, яке збираєтеся вимовити.

Козоріг

Обставини сьогодні складуться таким чином, що ви зможете під іншим кутом зору подивитися на людину, яку, як здавалося, добре знаєте, і це відкриття виявиться приємним.

Водолій

Гарний настрій дозволить вам мінімізувати неприємні відчуття від ворожих випадів недоброзичливців: пам'ятайте, що їхня агресія – відображення їхніх внутрішніх проблем, до вас вона не має стосунку.

Риби

Ви зможете стати свідками того, як спрацьовує закон бумеранга: людина, яка колись вас образила, отримає, як то кажуть, по заслугах, але навряд чи такий поворот подій вас потішить.

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