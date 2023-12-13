Гороскоп на 14 грудня для всіх знаків Зодіаку: день, коли можна планувати майбутнє

День, коли можна планувати майбутнє у всіх життєвих сферах – від професійної та фінансової – до майбутньої.

На відміну від попереднього дня, коли потрібно було мріяти, сьогодні треба будувати реальні плани, ретельно враховуючи при цьому та ж, здавалося б, незначні деталі. Час також сприятливий для благодійності: необхідно бути милосердними до тих, хто страждає і потребує.

Овен

На роботі потрібно виконувати свої службові обов'язки, виходячи за їхні рамки – перевантажувати себе справами сьогодні не варто: досягти результатів все одно не вдасться, а перевтомитися можна цілком.

Телець

Фізичній праці сьогодні потрібно віддати перевагу розумовому, тому навіть удома потрібно зосередитися не на прибиранні приміщення, а на плануванні робіт з дому або теоретичної підготовки до свята.

Близнюки

Необхідно стримувати дратівливість, яка тиснутиме на вас із самого сутра – не можна зривати на оточуючих людях, особливо тих, хто свідомо слабший за вас – наприклад, дітей або літніх родичів.

Рак

Вирушаючи на важливу – як ділову, так і особисту – зустріч, ретельно продумайте свій зовнішній вигляд: надто яскравий та вільні – як, втім, надто сухий та діловий – образ вам сьогодні не підійде.

Лев

Якою б сильною не була втома – як моральна, так і фізична = розслаблятися за допомогою алкоголю небажано: він може зіпсувати вам настрій – причому, серйозно, аж до депресії

Діва

Якщо вам знадобиться допомога, постарайтеся упокорити свою гординю і зверніться до тих, хто може її надати, навіть якщо ця людина вам чимось неприємна: головне зараз – отримати результат.

Терези

Шанс, який надасть вам доля – швидше за все, він стосуватиметься особистого життя – необхідно використати на всі сто відсотків, інакше він не повториться – принаймні найближчим часом.

Скорпіон

День, коли можна відступити від суворої дієти, на якій ви постійно сидите, і побалувати себе чимось смачним — зрозуміло, не забуваючи при цьому про таке важливе для вас почуття міри.

Стрілець

Незважаючи на напружений робочий графік дня, постарайтеся знайти час для відпочинку: фізичні і моральні сили людини не безмежні, час від часу їх необхідно заповнювати.

Козеріг

Дієта, на яку ви «сядете» сьогодні, швидше за все, принесе очікувані результати, причому це буде не тільки зниження ваги, а й оздоровлення — очищення організму від шлаків і токсинів завжди дає такий результат.

Водолій

Людей, які – через свою до вас неприязнь – не викликають позитивних емоцій, необхідно нарешті викреслити зі свого життя – сьогодні для такого рішучого кроку складуться всі умови.

Риби

Людина, яка свідомо зачіпатиме вас, щоб викликати відитну агресію, розраховує підживитися вашою енергією – не варто давати їм такий шанс, краще проігнорувати його випади.

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