Гороскоп на 14 грудня для всіх знаків зодіаку: день потужної місячної енергетики

Потужна місячна енергетика, притаманна цьому дню, дозволяє зрушити навіть ті справи, які досі здавалися безнадійними.

Робота ладнатиметься, підводного каміння та будь-яких перешкод не передбачається, тому можна братися за будь-яке завдання – воно залишить почуття задоволення від зробленого. День особливо сприятливий для тих, чия професія пов'язана з творчістю, але це не означає, що решті не знадобиться натхнення, на яке щедрою буде ця місячна доба.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 грудня для Овнів

Енергію, приплив якої ви відчуєте, незважаючи на її велику кількість, потрібно витрачати з розумом: буде прикро, якщо вона піде на вирішення не головних, а другорядних питань, які б могли зачекати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 грудня для Тельців

Хочете вчинити правильно в будь-якій ситуації – чиніть справедливо: не давайте сильному образити слабкого, і зроблене вами добро неодмінно повернеться вам сторицею.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 грудня для Близнят

На шляху до успіху, на який ви заслуговуєте за правом, стоїть ваша двоїстість – ви й самі не завжди знаєте, чого хочете, розриваючись між двома цілями одночасно: виберіть ту, що важливіше, і все влаштується.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 грудня для Раків

Людина, з якою ви познайомитеся цього дня, згодом відіграє важливу роль як у вашому професійному, так і в особистому житті, тому варто звернути на неї особливу увагу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 грудня для Левів

Представникам вашого знака – особливо тим, хто обіймає керівну посаду – сьогодні необхідно виявити не лише начальницькі, а й людські якості характеру – увійти в їхнє становище та поспівчувати.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 грудня для Дів

Не варто на віру приймати слова іншої людини, навіть якщо вона є для вас незаперечним авторитетом: сьогодні і вона може помилитися, а ви під впливом її думки зробите серйозну помилку.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 грудня для Терезів

Доводити іншим свою правоту потрібно спокійно, оперуючи дохідливими аргументами, а не підвищенням тону і, не дай боже, лайливими словами – це найгірший спосіб когось у чомусь переконати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 грудня для Скорпіонів

Не варто користуватися довірою нехитрих людей задля власної мети: не мети і двох днів, як ви пошкодуєте про такий вчинок, який самі визнаєте непорядним, але виправити ситуації буде вже неможливо.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 грудня для Стрільців

Взявшись за реалізацію важливого професійного проєкту, не відволікайтеся на вирішення побутових питань – з ними можна почекати, а від основного заняття краще не відволікатися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 грудня для Козорогів

На цей день – і особливо на вечір – можна призначати будь-які зустрічі як ділового, так і професійного характеру: перші принесуть домовленості з будь-яких питань, а другі – ще й приємні сюрпризи.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 грудня для Водоліїв

Розмовляючи з начальством, використовуйте все своє красномовство, а заразом і властиві вам акторські здібності, тільки так ви зможете переконати його в тому, що задуманий вами проєкт матиме серйозний успіх.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 грудня для Риб

До пропозиції обійняти нову – з підвищенням – робочу посаду поставтеся з максимальною увагою: насамперед зважте свої сили – треба розуміти, чи вистачить їх на тривалу професійну "дистанцію".

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