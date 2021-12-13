Гороскоп на 14 грудня для всіх знаків зодіаку: день, сприятливий для роботи

Гороскоп на 14 грудня для всіх знаків зодіаку: день, сприятливий для роботи

День сприятливий для роботи, тому можна буде легко та без напруженості вирішити будь-які питання професійного характеру.

Можна також робити будь-які – навіть дуже важливі – фінансові операції: так вже стануть зірки, що всі вони виявляться буквально приреченими на успіх, тому необхідно ловити щасливий шанс.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 грудня для Овнів

Необхідно брати до уваги сигнали, які надсилатиме організм: навіть найменше нездужання має стати причиною звернення до лікаря: так вдасться захопити недугу на початковій стадії.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 грудня для Тельців

З'ясовуючи стосунки з близькими людьми, бажано застосовувати лише методи переконання – не варто бити посуд та трощити меблі, можна загнати сварку у небажану стадію серйозного конфлікту.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 грудня для Близнят

Припустившись помилки, майте мужність визнати свою провину і зробити максимум зусиль із її ліквідації: так ви не тільки наведете повний лад у справах, але й заслужите повагу колег і начальства.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 грудня для Раків

Небажано звертати увагу на критику з боку осіб, які для вас нічого не означають: ці люди необ'єктивні, тому в їхніх словах немає раціональних зерен – лише банальна заздрість.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 грудня для Левів

Претензії, висловлені вам абсолютно незнайомими людьми – скажімо, у театрі чи на виставці – не матимуть жодних підстав, тому не варто сприймати їх серйозно.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 грудня для Дів

Не варто, як би вам того не хотілося, братися за розробку нового проєкту — нічого хорошого з цього не вийде, краще довести до ладу старі справи, які припадають пилом у вас у довгій скрині.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 грудня для Терезів

Вирішуючи робочі питання, намагайтеся отримувати задоволення від процесу, а не від результату, однаково на нього сьогодні сподіватися не доводиться — щоб його отримати, доведеться почекати ще кілька днів.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 грудня для Скорпіонів

День сприятливий для аналізу професійної діяльності останнього часу: це дасть можливість зрозуміти, чи правильним шляхом ви йдете, і, якщо знадобиться, вчасно виправити становище.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 грудня для Стрільців

Спілкуватися з іншими так, як ви хотіли б, щоб вони поводилися з вами, важливо завжди, але сьогодні – особливо: чим справедливіше ви ставитиметеся до них, тим більшу увагу отримаєте натомість.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 грудня для Козорогів

Не поспішайте виконувати завдання, які поставить перед вами начальство: протягом дня воно може кілька разів змінити свої рішення, тому варто зупинитись на останньому – остаточному – варіанті.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 грудня для Водоліїв

Головне сьогодні – не сумніватися в собі та правильності своїх дій: низька самооцінка, на жаль, ще нікому не допомагала досягти потрібного результату, тому дуже важливо вірити у свої сили.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 грудня для Риб

Небажано зайвий раз траплятися на очі начальству – воно може згадати, що ви досі не виконали це завдання і лаяти, а заразом і позбавити довгоочікуваної премії.

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