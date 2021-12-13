Гороскоп на 14 грудня для всіх знаків зодіаку: день, сприятливий для роботи

День сприятливий для роботи, тому можна буде легко та без напруженості вирішити будь-які питання професійного характеру.
Можна також робити будь-які – навіть дуже важливі – фінансові операції: так вже стануть зірки, що всі вони виявляться буквально приреченими на успіх, тому необхідно ловити щасливий шанс.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 14 грудня для Овнів
Необхідно брати до уваги сигнали, які надсилатиме організм: навіть найменше нездужання має стати причиною звернення до лікаря: так вдасться захопити недугу на початковій стадії.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 14 грудня для Тельців
З'ясовуючи стосунки з близькими людьми, бажано застосовувати лише методи переконання – не варто бити посуд та трощити меблі, можна загнати сварку у небажану стадію серйозного конфлікту.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 14 грудня для Близнят
Припустившись помилки, майте мужність визнати свою провину і зробити максимум зусиль із її ліквідації: так ви не тільки наведете повний лад у справах, але й заслужите повагу колег і начальства.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 14 грудня для Раків
Небажано звертати увагу на критику з боку осіб, які для вас нічого не означають: ці люди необ'єктивні, тому в їхніх словах немає раціональних зерен – лише банальна заздрість.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 14 грудня для Левів
Претензії, висловлені вам абсолютно незнайомими людьми – скажімо, у театрі чи на виставці – не матимуть жодних підстав, тому не варто сприймати їх серйозно.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 14 грудня для Дів
Не варто, як би вам того не хотілося, братися за розробку нового проєкту — нічого хорошого з цього не вийде, краще довести до ладу старі справи, які припадають пилом у вас у довгій скрині.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 14 грудня для Терезів
Вирішуючи робочі питання, намагайтеся отримувати задоволення від процесу, а не від результату, однаково на нього сьогодні сподіватися не доводиться — щоб його отримати, доведеться почекати ще кілька днів.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 14 грудня для Скорпіонів
День сприятливий для аналізу професійної діяльності останнього часу: це дасть можливість зрозуміти, чи правильним шляхом ви йдете, і, якщо знадобиться, вчасно виправити становище.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 14 грудня для Стрільців
Спілкуватися з іншими так, як ви хотіли б, щоб вони поводилися з вами, важливо завжди, але сьогодні – особливо: чим справедливіше ви ставитиметеся до них, тим більшу увагу отримаєте натомість.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 14 грудня для Козорогів
Не поспішайте виконувати завдання, які поставить перед вами начальство: протягом дня воно може кілька разів змінити свої рішення, тому варто зупинитись на останньому – остаточному – варіанті.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 14 грудня для Водоліїв
Головне сьогодні – не сумніватися в собі та правильності своїх дій: низька самооцінка, на жаль, ще нікому не допомагала досягти потрібного результату, тому дуже важливо вірити у свої сили.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 14 грудня для Риб
Небажано зайвий раз траплятися на очі начальству – воно може згадати, що ви досі не виконали це завдання і лаяти, а заразом і позбавити довгоочікуваної премії.
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