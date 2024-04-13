Гороскоп на 14 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно загадувати бажання

День, коли сентиментальними та мрійливими можуть стати навіть несхильні до таких почуттів та настроїв люди.

Усі, хто в такий час загадує бажання, обов'язково виявляться у виграші, оскільки воно неодмінно здійсниться. Але не варто поспішати з радісними емоціями: такий стан справ накладає на кожного з нас певну відповідальність. Оскільки виконання бажань стане блискавичним, великий ризик поспіхом отримати зовсім не те, що потрібно, або – що ще гірше – завдати комусь шкоди, за що, хочемо ми того чи ні, доведеться відповідати.

Овен

Успіх супроводжуватиме насамперед тих представників знака, які думають – і дбають – не лише про себе, а й про інших: егоїзм сьогодні нікому не принесе користі – найімовірніше, відбудеться навпаки.

Телець

Сплеску емоцій, які можуть призвести вас до неприємних висловлювань і різких вчинків, необхідно уникати, проявляючи стриманість і терпіння, інакше проблем не уникнути.

Близнята

Будь-який вчинок – втім, як і відпущене у простір слово – дуже швидко повернеться до вас бумерангом, тому треба подбати про те, щоб будь-який ваш прояв сьогодні мав доброзичливий характер.

Рак

Тепла весняна погода часто буває оманливою, тому варто пам'ятати, що літо ще не почалося, і поводитися обережно як щодо занять, так і в плані одягу, який не повинен бути занадто легким.

Лев

Сьогодні небажано пропускати повз вуха поради, які вирішать дати вам люди, що заслуговують на вашу довіру: в їхніх словах буде утримуватися зерно істини, тому до них потрібно дослухатися.

Діва

Складаючи план роботи на завтра, не варто бути скромними: ставте перед собою по-справжньому грандіозну мету, тоді ви обов'язково отримаєте необхідні для досягнення моральні та фізичні якості.

Терези

День – благо, він вихідний – коли не варто відмовляти в увазі близьким та коханим людям, тим більше, що нічого особливо складного вони від вас не вимагатимуть: максимум – прогулянку парком чи похід до кінотеатру.

Скорпіон

Намагайтеся впоратися з усіма домашніми справами до кінця дня – вже завтра вам буде не до них: професійні завдання, які поставить перед вами начальство, вимагатимуть надто багато зусиль.

Стрілець

Сьогодні не варто витрачати час та енергію на заняття, які явно не принесуть жодної користі: ви зараз не настільки сильні, щоб розбазарювати свої ресурси, не розраховуючи на результат.

Козоріг

Небажано бездумно розпоряджатися фінансами: по-перше, зневага до них невластива представнику вашого скупого та економного знака, а по-друге, бюджету буде завдано серйозних збитків.

Водолій

Будь-яке ваше слово сьогодні матиме потужну силу, тому потрібно ретельно зважувати все, що вимовляєш вголос, – втім, думати – щоб уникнути небажаних наслідків – теж необхідно обережно.

Риби

День – чи хоча б значну його частину – бажано присвятити підбиттю професійних підсумків, а заразом і складання звітів, які вже завтра необхідно надати керівництву.

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