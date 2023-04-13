Гороскоп на 14 квітня для всіх знаків Зодіаку: день, коли треба бути чесним

День, коли потрібно бути гранично чесними – як із оточуючими, так і із самими собою.

Гарний настрій протягом дня не зміниться, цим потрібно скористатися для того, щоб зайнятися, можливо, не найважливішими, але приємними справами. Серйозні справи в цей час – напередодні вихідних та свят – краще не починати, все одно довести їх до пуття не вдасться. Хороших результатів можна чекати від побутових турбот, тут можна сміливо братися за наймасштабніші роботи.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 квітня для Овнів

День сприятливий для відпочинку, тому на роботі бажано взяти відгул: якщо ж такої можливості не буде, то варто приурочити до цього часу незначні справи – наприклад, навести лад на робочому столі.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 квітня для Тельців

Важливо дотримуватись поміркованості у всьому – від харчування до стосунків з оточуючими людьми: у першому випадку категорично не можна переїдати, у другому – давати волю негативним емоціям.

Близнюки (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 квітня для Близнюків

Ідеальний час для того, щоб позбавитися того, що вже віджило свій вік – як старих речей, які ви не одягали як мінімум рік, так і стосунків, які вам вже давно не в радість.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 квітня для Раків

Зірки нагородять вас промовистістю та переконливістю, які дозволять вам вийти переможцем з будь-якого словесного баттла – як суперечки з колегами на професійні теми, так і сімейного з'ясування стосунків.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 квітня

День сприятливий для примирення з людиною, з якою ви тривалий час перебуваєте в сварці – сьогодні вам вдасться не тільки знайти з нею спільну мову, а й ліквідувати всі непорозуміння, що виникли між вами.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 квітня для Дів.

Представники вашого знака – мабуть, єдині у всьому зодіакальному колі, кому сьогодні не тільки можна, а й треба розпочинати реалізацію нового проекту – він буквально приречений на успіх.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 квітня для Терезів

Будь-якої мети особистого характеру можна буде досягти, якщо йти до неї не звивистим, а прямим шляхом: замість того, щоб натякати коханій людині на свої почуття, потрібно прямо сказати їй про них.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 квітня для Скорпіонів

Справжню причину подій, які сталися з вами останнім часом, ви дізнаєтеся завдяки несподіваній розмові з близькою вам людиною: те, що вона вам розповість, розставить усі крапки над "і".

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 квітня для Стрільців

Спілкуючись з оточуючими людьми, пам'ятайте, що не останньою якістю для порозуміння є почуття такту: образивши співрозмовника, ви навряд чи зможете про щось з ним домовитися.

Козеріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 квітня для Козерогів

Відкладіть справи, які запланували на цей день, хоча б до понеділка – користі від роботи сьогодні все одно не буде, тож займіться домашніми справами – вони актуальні завжди.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 квітня для Водоліїв

Зважувати свої слова важливо завжди, але цього дня – особливо: сказавши зайве, можна всерйоз образити свого співрозмовника, зачепивши його, як то кажуть, за живе.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 квітня для риб

Можна – і потрібно – проводити фінансові операції будь-якої складності, саме в цей день вони обіцяють бути максимально вдалими та найближчим часом принесуть гарні дивіденди.

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