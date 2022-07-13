Гороскоп на 14 липня для всіх знаків Зодіаку: день, коли аналітичні здібності посиляться

День не сприяє суєті, метушні та безладній діяльності – краще розслабитися, перевести дух і відпочити.

Причому бажано, щоб відпочинок був пасивним – активні дії навіть у плані релаксу особливої користі не принесуть, тільки ще більше втомлять та стануть причиною поганого – аж до депресії – настрою. Можна і потрібно вирішувати важливі питання: ймовірне сьогодні посилення аналітичних здібностей дозволить зробити це блискуче.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 липня для Овнів

Сьогодні ви будете досить і собою, і навколишнім світом: треба визнати, що підстави для такої гармонії у вас будуть – будь-яка справа, за яку ви візьметеся, швидко налагодиться і принесе очікувані результати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 липня для Тельців

Матеріального очищення – якщо хочете, катарсису – допоможе досягти будь-якого виду мистецтва: якщо у вас не буде можливості сходити до театру, почитайте вірші поета, томик якого давно не брали з полиці.

Близнюки (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 липня для Близнюків

Дратівливість по дрібницях, яку ви можете відчувати сьогодні, вимотує вас, позбавивши сил і енергії, необхідної для роботи, тому краще стримуватись і не звертати уваги на те, що не подобається.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 липня для Раків

Використовуйте вільний час – навіть кілька хвилин – для занять улюбленою справою: він не тільки підніме вам настрій, а й дозволить повірити у свої сили не лише у професійному плані.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 липня

Постарайтеся спланувати день таким чином, щоб усі важливі справи встигнути завершити до обіду – після обіду друга половинка може вимагати приділити їй увагу та відмови не прийме.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 липня для Діви.

День сприятливий для офіційного оформлення стосунків з коханою людиною: можна освідчуватися в коханні, робити пропозицію руки та серця, оголошувати про заручини та вирушати до загсу.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 липня для Терезів

Найголовніше сьогодні – утримувати душевну рівновагу та не допускати поганих побажань на адресу інших людей: якщо вам здасться, що ви зіткнулися з чимось неприємним, переключіть увагу на позитив.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 липня для Скорпіонів

День сприятливий для того, щоб намітити цілі на найближче майбутнє, а заразом і визначити способи їх досягнення.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 липня для Стрільців

Не давайте втягнути себе у вирішення чужих проблем – це може призвести до небажаних для вас результатів, коли ви, несподівано для себе, замість помічника перетворитеся на винного.

Козеріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 липня для Козерогів

Вирішення важливої проблеми, над якою ви б'єтеся вже досить давно, може прийти несподівано легко — начебто само собою, насправді так нагадає про себе вашу підсвідомість.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 липня для Водоліїв

Необхідно дбайливо і відповідально поставитися до свого здоров'я: всіх справ все одно не переробиш, тому не варто працювати за двох – нічого, крім перенапруги, такий режим не дасть.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 липня для риб

Приділіть максимум уваги близькій людині – сьогодні їй особливо важливо відчути, що ви не тільки любите її, а й готові піклуватися про неї за будь-яких обставин.

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