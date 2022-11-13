Гороскоп на 14 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли можна створити нове майбутнє

День, що має репутацію турбулентного та революційного.
Саме в цей час відбуваються події, що руйнують звичний життєвий уклад і дозволяють створити нове майбутнє. Звичайно, хочеться, щоб воно було світлим, і цього з великою ймовірністю вдасться досягти, щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, а також виявити силу волі та завзятість.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 14 листопада для Овнів
Сприятливі зміни щодо кар'єри та фінансів безпосередньо залежатимуть від вашої активності та енергійності – сміливо виявляйте ініціативу, і керівництво неодмінно гідно оцінить вас.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 14 листопада для Тельців
Зірки не рекомендують вам жертвувати собою, навіть якщо йтиметься про найближчих людей: вони мають самі знайти вихід із ситуації, інакше життєвий урок їм не "зарахується".
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 14 листопада для Близнят
Професійні перспективи, які можуть відкритися перед вами сьогодні, важливо вчасно впіймати і якнайшвидше ними скористатися, поки вас не випередили прудкіші колеги-суперники.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 14 листопада для Раків
Знаючи вашу недовірливість і вразливість, зірки застерігають вас від надмірного прояву емоцій: під їхнім впливом ви можете наговорити комусь із навколишніх зайвого, про що згодом шкодуватимете.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 14 листопада для Левів
Особливої уваги вимагатимуть близькі вам люди – насамперед діти чи літні родичі: допомогти їм буде вам цілком до снаги, тож не пошкодуйте часу й сил – вони окупляться їхньою подякою.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 14 листопада для Дів
Не варто йти на поводі в інших людей, навіть якщо вони є для вас авторитетом та орієнтиром: одного разу прийнявши рішення, наполягайте на своєму і не піддавайтеся на вмовляння змінити курс – пошкодуєте.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 14 листопада для Терезів
День сприятливий для будь-яких дій, спрямованих на очищення організму та покращення фізичної форми: можна сідати на дієту – особливо якщо вона пов'язана з детоксом, – постити та голодувати.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 14 листопада для Скорпіонів
Відстоюючи свою правоту, використовуйте лише способи й докази, які личать вихованій і тактовній людині: образи та підвищення тону категорично неприпустимі.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 14 листопада для Стрільців
Навіть за великої професійної завантаженості намагайтеся знайти час для того, щоб поспілкуватися з родичами – особливо літніми, та приділити час друзям, з якими ви давно не бачилися.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 14 листопада для Козорогів
Будь-які зустрічі – особливо заздалегідь заплановані – принесуть позитивний результат незалежно від їхньої властивості: успішними виявляться як ділові переговори, так і романтичні побачення.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 14 листопада для Водоліїв
Не кривіть душею – кажіть те, що думаєте, навіть якщо вам здаватиметься, що люди з вашого оточення вас не підтримають: на вашу превеликий подив ви з'ясуєте, що більшість із них поділяють вашу думку.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 14 листопада для Риб
Не варто прислухатися до слів людей, які оточують вас, навіть якщо йтиметься про тих, кому ви звикли довіряти: сьогодні вони навряд чи зможуть правильно оцінити всі обставини, а отже, помиляться.
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