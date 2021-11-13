Гороскоп на 14 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли треба кудись поїхати

Гороскоп на 14 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли треба кудись поїхати

День, на який можна призначати початок пересування світом, – як у ближні, і на далекі відстані.

Зрозуміло, в наш час такі рішення залежать від епідемічної ситуації, але за першої ж більш-менш зручної можливості просто необхідно купувати квиток і сідати до поїзда або літака — поїздка виявиться на рідкість результативною і, що важливо, приємною.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 листопада для Овнів

Успішність фінансових операцій залежатиме від їхнього масштабу: так, дрібні виплати у вигляді оплати рахунків можна проводити сміливо, а ось від великих краще відмовитися, перенісши їх на більш вдалий час.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 листопада для Тельців

Використовуйте будь-яку можливість поповнити запас своїх сил – як фізичних, так і моральних: чому б, наприклад, не погуляти на свіжому повітрі, зайнятися йогою чи поспілкуватися з приємними людьми.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 листопада для Близнят

День – особливо друга його половина – сприятливий для зустрічі з друзями чи сімейної вечері, на яку варто запросити всіх родичів – від старих до малих: позитивні емоції будуть вам забезпечені.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 листопада для Раків

Не варто братися за реалізацію нового проєкту, та й вихідний день цьому сприяє: сьогодні краще нагромадити сил, а рішучі дії розпочати на початку наступного тижня.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 листопада для Левів

Будь-які вчинки сьогодення мають бути продиктовані інтуїцією, а не розумом: саме у неї – за появи навіть незначних питань – необхідно "питати поради", тоді й справи підуть вдало.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 листопада для Дів

Невластивий вам, але зумовлений фазою Місяця сплеск емоцій не варто придушувати, але й відкрито демонструвати теж небажано – краще побити подушку таємно від оточення.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 листопада для Терезів

Творчий хист, який може зійти на вас у цей час, важливо використовувати з путтям для свого життя та роботи: чому б, наприклад, не скористатися вихідним і не створити якусь інтер'єрну дрібничку?

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 листопада для Скорпіонів

Використовуйте добрий енергетичний фон нинішнього дня для примирення з людьми, з якими ви посварилися останнім часом, а також зміцнення внутрішньосімейних взаємин, що розладналися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 листопада для Стрільців

Можна – і потрібно – скористатися цього дня для того, щоб проаналізувати свою професійну діяльність останнім часом, зробити висновки і вже від понеділка виправити помилки.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 листопада для Козорогів

Сумніви щодо правильності своїх вчинків – особливо це стосується особистого життя – необхідно використовувати для корекції лінії поведінки, ось тільки самокритики допускати не варто – вона позбавить впевненості у собі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 листопада для Водоліїв

Серйозну розмову з близькою людиною, що давно назріла, рекомендується перенести на інший день — сьогодні не вдасться нічого обговорити, а будь-яка тема для розмови не викличе нічого, крім взаємних образ.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 листопада для Риб

День, коли в жодному сенсі не варто виходити на перший план: опинившись у центрі загальної уваги, ви не стільки знайдете, скільки втратите, тому краще — зрозуміло, на якийсь час — залишатися в тіні.

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