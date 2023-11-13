Гороскоп на 14 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли жадібність зросте в рази

День, коли складаються сприятливі умови для підготовки планів на майбутнє – довгострокових і короткострокових.

Вдасться поставити правильні цілі та продумати ефективний шлях їх досягнення. Цього дня також можна отримувати необхідні відомості з будь-яких джерел, зокрема й від людей, що нас оточують. Головне, ставити їм запитання, на які вони не зможуть збрехати. Якщо людині притаманна така риса, як жадібність, сьогодні вона зросте в рази, що негативно позначиться на тих, хто її оточує. На щастя, вже завтра це минеться.

Овен

Від роботи над новими проєктами треба відмовитися – успішними вони не будуть, тому необхідно зосередитися на тих, які були розпочаті раніше, тим більше, що без цього не можна буде рухатися вперед.

Телець

Романтичне побачення, як і зустріч із друзями, дадуть зовсім не той результат, на який ви сподіваєтеся, тому краще перенести їх на інший – сприятливіший для спілкування – час.

Близнята

Намагайтеся не зриватися на людей навколо, навіть якщо настрій не такий, як мав би бути: вже завтра він зміниться на краще, а загасити "полум'я" конфлікту виявиться не так просто.

Рак

В будь-яку – навіть не найсерйознішу – фінансову операцію може закрастися прикра помилка, що призведе до грошових втрат, тому перенесіть такі справи на інший день.

Лев

Навіть якщо ваше матеріальне становище стабільне і стійке, не відмовляйтеся від пропозиції підзаробити: як відомо, не все вимірюється грошима, і нове заняття може стати основним.

Діва

День сприятливий для того, щоб зайнятися своїм зовнішнім виглядом, змінивши імідж: звісно, це можна зробити і самостійно, але все ж краще звернутися до фахівця – у нього вийде краще.

Терези

Оскільки зурочення ще ніхто не скасовував, не варто ділитися обставинами свого особистого життя з іншими людьми – навіть близькими друзями: невідомо, яким чином вони скористаються вашими таємницями.

Скорпіон

Спілкування з людьми навколо сьогодні не принесе ні задоволення, ні користі, радше навпаки – воно може стати причиною серйозного конфлікту, тому – звісно, якщо є така можливість – від нього треба відмовитися.

Стрілець

Намагайтеся скласти докладний план дій на день і ретельно його дотримуватися, інакше ви ризикуєте постійно хапатися то за одне, то за інше, і, зрештою, нічого не встигнете зробити.

Козоріг

Небажано демонструвати своє почуття гумору, зачіпаючи самолюбство людей, які вас оточують – як близьких, так і зовсім незнайомих: ні ті, ні інші не зможуть гідно оцінити вашу дотепність.

Водолій

Плануючи сьогоднішній день, передусім зробіть те, що вимагатиме максимум часу й сил, а вже потім беріться до легших і простіших завдань – так ви встигнете здійснити все, що запланували.

Риби

Гарний настрій, який супроводжуватиме вас протягом усього дня, сприятиме успіху у всіх справах, включно із професійними, тому потрібно "замахнутися" на найважливіший для вас проєкт.

Читайте також: