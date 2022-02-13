Гороскоп на 14 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли можна потрапити під чужий вплив

Гороскоп на 14 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли можна потрапити під чужий вплив

День, коли активізуються сили зла, які негативно впливають на людську психіку.

В цей час можна, забувши про власні інтереси або принісши їх у жертву іншим людям, потрапити під чужий вплив і почати діяти під їхнє диктування. Згодом про такі – необачні щодо себе – вчинки доведеться пошкодувати, але виправити їх вже не вдасться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 лютого для Овнів

У цей час важливо зосередитися на глобальному проєкті і не розмінюватися на дрібниці, інакше великої мети досягти не вдасться, що навряд чи задовольнить вас самих, так і ваше начальство.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 лютого для Тельців

Для того, щоб уникнути конфліктів, необхідно небагато: потрібно поводитися миролюбно і дружелюбно стосовно оточення — воно обов'язково оцінить таке ставлення до себе і відповість вам взаємністю.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 лютого для Близнят

Двоїстість натури, яка і без того ускладнює ваш настрій, цього разу буквально розриватиме вас на частини. Є лише один спосіб гармонізувати свій стан – подбати не про себе, а про інших.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 лютого для Раків

Потрібно бути обережними з новими знайомствами – людина, яка увійде до вашого життя в цей час, виявиться неоднозначною: найкраще, як радив Булгаков, взагалі не розмовляти з невідомими.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 лютого для Левів

Не варто братися за справи, від яких залежить кар'єра: найімовірніше, сьогодні вони вдадуться на "три з плюсом", а враження на начальство та колег ви таким результатом не справите.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 лютого для Дів

Сьогодні – як і завжди – не варто відповідати злом на зло: навіщо закручувати спіраль конфлікту, якщо можна проігнорувати чужу недоброзичливість, погасивши її на початковій стадії.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 лютого для Терезів

Уникайте чужих порад, навіть якщо, на ваш погляд, їх дають від щирого серця: як чинити в тому чи тому разі, можете сказати тільки ви самі, дослухавшись до свого внутрішнього голосу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 лютого для Скорпіонів

Для реалізації важливого проєкту, про який ви давно мріяли, необхідна команда однодумців, тому не варто ставати до нього, поки не заручитесь підтримкою начальства та колег.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 лютого для Стрільців

Чим менше ви сьогодні говоритимете, тим краще: будь-яке зайве слово, сказане зопау або похапцем, згодом може бути використане проти вас, тому варто виявити обережність.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 лютого для Козорогів

До вирішення будь-яких питань – і насамперед технічних – необхідно підходити з креативної точки зору, звичний та примітивний – квадратно-гніздовий – спосіб у цьому випадку не підійде.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 лютого для Водоліїв

Будьте толерантні до людей, які вас оточують, і залиште їм право на власну думку, і ви самі здивуєтеся тому, наскільки легше і простіше вам буде з ними спілкуватися.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 лютого для Риб

Від спілкування – як професійного, так і особистого характеру – цього дня краще відмовитись: створиться враження, що партнери не чують одне одного, тому вони навряд чи порозуміються.

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