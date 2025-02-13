Гороскоп на 14 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна сумувати й журитися

День, протягом якого не можна сумувати й журитися – зірки визнають такий настрій невдячністю у відповідь на їхню працю.

На думку вищих сил, вони багато роблять для того, щоб нам жилося добре, тому ображаються, коли їхні "труди" не цінують. Навіть якщо з якоїсь – у наш час усім зрозумілої – причини перебувати в піднесеному настрої не вдасться, бажано знайти хоча б один – хай і незначний – привід для радощів.

Овен

День сприятливий для нових – переважно професійних – починань, проте цього дня вони принесуть успіх лише в тому разі, якщо ви ретельно підготувалися до роботи.

Телець

Настав час налагоджувати стосунки з людиною, розлад з якою знижує вашу здатність радіти життю – сьогодні вона охоче піде вам назустріч, визнає ваші вибачення і сама визнає свою неправоту.

Близнята

Найголовніше сьогодні в будь-якій справі – уявляти, яким ми бачите кінцевий результат: якщо чіткого розуміння того, що ви хочете отримати, нема, то й починати діяти не варто – однаково користі від роботи не буде.

Рак

Які б важливі професійні завдання перед вами не стояли, не перенапружуйтеся: всю роботу, як не намагайся, переробити не вдасться, а здоров'я у вас одне – його необхідно берегти.

Лев

Не всьому, що вам сьогодні казатимуть люди навколо, можна – і потрібно – вірити: намагайтеся аналізувати будь-яку інформацію, що надходить з різних – навіть таких, що заслуговують на стовідсоткову довіру – джерел.

Діва

День, коли потрібно діяти, не розмірковуючи: будь-які роздуми можуть перерости в сумніви, а вони завадять роботі, яка почне гальмуватися, що сповільнить ваш рух до мети.

Терези

Боротися за свої – й чужі – інтереси потрібно лише в тому разі, якщо ви впевнені, що вони реальні, а отже, їх можна досягти, інакше немає сенсу витрачати даремно свої сили й час.

Скорпіон

Сьогодні доля може надіслати вам неоднозначні знаки, що обіцяють швидкі життєві зміни – не варто їх ігнорувати, тим більше, що ви пам'ятаєте стару, але правильну мудрість: хто попереджений, той озброєний.

Стрілець

Не варто робити передчасні висновки з подій, які можуть відбуватися з вами сьогодні: спочатку здаватиметься, що все, що трапилося, має негативний характер, та вже надвечір виявиться, що позитивний.

Козоріг

Нинішній день ідеально підходить для втілення в життя давньої мрії, на що ви, напевно, вже й не розраховували – сьогодні для цього складуться всі умови, тож намагайтеся не прогаяти щасливий шанс.

Водолій

Сьогодні не лише можна, а й потрібно освідчуватися коханій людині, навіть якщо вам здається, що перший крок має зробити саме вона: зараз не час для церемоній – вони не допоможуть, а завадять.

Риби

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій, які виявляться вдалими навіть у тому разі, якщо в них буде присутня частка ризику, головне – не надто захоплюватися діями такого роду.

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