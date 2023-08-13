Гороскоп на 14 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто щось купувати

День, коли кількість енергії, необхідної для життя й роботи, катастрофічно зменшується.

Незважаючи на те, що на календарі понеділок, необхідно витрачати її максимально економно і, тим паче, не гайнувати на сварки й конфлікти зі своїм оточенням – від колег до друзів і близьких. До ресурсів, які необхідно берегти, належать і фінанси: придбані сьогодні речі зроблять дірку в бюджеті, а прослужать водночас недовго.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 серпня для Овнів

З партнерами – як нинішніми, так і потенційними – сьогодні краще не зустрічатися: велика ймовірність відсутності порозуміння, яке унеможливить необхідні домовленості.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 серпня для Тельців

Рідкісний випадок, коли зірки рекомендують вам вгамувати запал щодо роботи: бажаного результату однаково досягти не вдасться, а час і сили виявляться витраченими надаремно.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 серпня для Близнят

Для роботи підходить лише перша половина дня, коли будь-які дії виявляться успішними, пообіді ж краще відпочити – якщо такої можливості не буде, можна зайнятися якоюсь рутинною справою.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 серпня для Раків

Робоче навантаження, заплановане на сьогоднішній день, необхідно розподілити погодинно – рівномірно і пропорційно, – інакше витративши всі сили на одне завдання, ви вже не зможете виконати інші.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 серпня для Левів

Представникам вашого знака зірки наполегливо рекомендують взяти відпустку або, в найгіршому разі, відгул: користі від вашої роботи сьогодні однаково не буде, а сили хоча б іноді потрібно відновлювати.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 серпня для Дів

Для представників вашого знака нові придбання – найкращий спосіб поліпшити настрій, але сьогодні ви можете втратити контроль над процесом шопінгу і, як наслідок, витратите надто багато.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 серпня для Терезів

Сили – як фізичні, так і моральні – доходять до краю, тому від активних дій краще відмовитися, але й ледарювати не можна: бажано знайти якусь необтяжливу і приємну справу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 серпня для Скорпіонів

Будь-який – навіть мінімальний і незначний – привід може призвести до сварки з коханою людиною, тому, хоча це і прозвучить дивно, сьогодні краще триматися від неї якнайдалі або хоча б звести спілкування до мінімуму.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 серпня для Стрільців

Не варто вважати себе розумнішими за інших, а тому роздавати людям навколо поради щодо того, як поводитися в тій чи іншій життєвій ситуації: візьміть на віру той факт, що ви теж можете помилятися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 серпня для Козорогів

Від порожніх розмов важливо утримуватися завжди, але сьогодні – особливо: вони заберуть у вас час, а заразом і сили, яких і так небагато, залишивши лише почуття невдоволення собою та своїми успіхами.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 серпня для Водоліїв

Зірки не радять вам сьогодні підписувати важливі документи, які можуть мати серйозні фінансові наслідки – перенесіть цей процес хоча б на завтра, а ще краще – на післязавтра.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 серпня для Риб

Від реалізації серйозних проєктів – навіть якщо вони були на цей час заплановані заздалегідь – краще відмовитися, бо вони – на жаль! – не виправдають своїх високих очікувань.

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