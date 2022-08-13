Гороскоп на 14 серпня для всіх знаків зодіаку: доля підкаже, як виправити становище на краще

Настрій від самого ранку може виявитися занепадницьким, але наше завдання – перебороти себе і знайти щось хороше навіть у поганому.

Події в цей час відбудуться не просто так – вони будуть зумовлені нашими колишніми вчинками, тобто стануть наслідком, що має свою причину. За ними можна буде зробити висновок, як людина жила в останній — "звітний" — період і яких справ, поганих чи добрих, вона зробила більше. На щастя, цього ж дня доля дасть зрозуміти, як виправити становище на краще.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 серпня для Овнів

На агресивніші випади оточення не варто відповідати аналогічним чином – бажано промовчати, а ще краще – побажати ворогові добра, це його знезброїть.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 серпня для Тельців

Пропозиція нової роботи, яка, незважаючи на вихідний, може надійти цього дня, виявиться надзвичайно вигідною, тому не варто довго над нею розмірковувати, а то її перехоплять інші.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 серпня для Близнят

Не беріть на себе чужі обов'язки, навіть якщо йдеться про дітей чи батьків: кожен повинен займатися своїми обов'язками, тоді в будинку буде лад, а в сім'ї – мир та злагода.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 серпня для Раків

Сьогодні особливо важливо пам'ятати, що фортуна — пані примхлива: вона любить завзятих і наполегливих, тому необхідно продемонструвати їй впевненість у собі та своїх силах.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 серпня для Левів

Близьких не можна дурити ніколи, але сьогодні такий вчинок може призвести до серйозних наслідків: брехня дуже швидко виявиться і близька людина, швидше за все, вам цього не пробачить.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 серпня для Дів

Хвороба, яку ви можете відчути цього дня, буде зумовлена не недугами, а перевтомою — так що доведеться на якийсь час відкласти всі справи — нехай навіть і побутові — і як слід відпочити.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 серпня для Терезів

Сьогодні – втім, як і завжди – не варто вірити на слово незнайомим людям – вони без сорому сумління можуть вас обдурити, в результаті ви втратите не лише велику суму грошей, а й віру в людей.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 серпня для Скорпіонів

Якщо хочете помиритися з близьким другом, з яким посварилися через дрібницю, зробіть йому добру справу — люди куди більше довіряють справам, ніж словам, навіть дуже гарним і хитромудрим.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 серпня для Стрільців

Представникам вашого знака не властива самокритичність, але сьогодні зірки наполегливо радять вам подивитися на себе з боку – це допоможе вам у майбутньому уникнути серйозних помилок.

Козеріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 серпня для Козорогів

Намічене на цей день побачення краще перенести – навіть незначна суперечка на дріб'язкову тему несподівано може перерости у серйозну сварку, примиритися після якої буде непросто.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 серпня для Водоліїв

Зіпсувати настрій може найменша – але водночас неприємна – звістка, тому сьогодні краще читати не новини на інтернет-сайтах, а перевірені часом улюблені книжки.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 серпня для Риб

Зробити важливий життєвий вибір допоможе інтуїція: зважуючи всі за і проти на користь того чи того рішення, необхідно прислухатися саме до неї – розум навряд чи підкаже щось тямуще.

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