Гороскоп на 14 січня для всіх знаків зодіаку: день боротьби між добром та злом

День боротьби між добром і злом, яка, хоч і не будучи активною, не дозволяє дотримуватися нейтралітету.

У будь-якому разі доведеться вибирати, на якому боці – світла чи темряви – перебуває людина. Необхідність такого рішення може набути найнесподіванішого вигляду і далеко не завжди він буде однозначним, важливо пам'ятати, що такого поняття як «карма» ще ніхто не скасовував, тому за будь-який свій вчинок рано чи пізно доведеться відповідати.

Овен

Будь-якій фізичній роботі сьогодні потрібно віддати перевагу над розумовою, навіть незначне навантаження – наприклад, наведенню ладу в будинку – не лише ушляхетнить навколишній простір, а й покращить настрій.

Телець

Не варто показувати оточенню свій характер – до добра це не доведе: власну правоту ви однаково не доведете, а ось від давніх і добрих стосунків цілком може не залишитись і сліду.

Близнята

Поліпшувати настрій за допомогою міцних напоїв небажано завжди, але сьогодні – особливо: під їхнім впливом ви ризикуєте повестися, м'яко кажучи, неадекватно, у чому вже завтра покаєтеся.

Рак

Сьогодні необхідно відмовитися від наміру всерйоз поговорити і прояснити стосунки з близькою людиною: поставленої мети однаково досягти не вдасться – ви тільки ще більше заплутаєте.

Лев

Від будь-яких медичних маніпуляцій представникам вашого знака сьогодні потрібно відмовитися: їхній результат виявиться протилежним до того, на який ви розраховували, і користі точно не принесуть.

Діва

Не час з'ясовувати стосунки з близькою людиною: сварка, ймовірна цього дня, виявиться зовсім недоречною, оскільки може призвести не просто до конфлікту, а до розставання, якого насправді не хоче ніхто.

Терези

Сьогодні – втім, як і завжди – потрібно бажати оточенню тільки хорошого: будь-яке побажання повернеться до свого «автора» бумерангом, тому добрим бути не тільки правильно, а й вигідно.

Скорпіон

Не давайте нікому обіцянок, якщо у вас є хоч найменший сумнів у тому, що ви зможете їх виконати, інакше згодом доведеться червоніти через свої ненадійність та необов'язковість.

Стрілець

Менше говорити і більше слухати бажано завжди, але сьогодні – особливо: так ви зможете розібратися в хитросплетіннях людей, які вас оточують, і зробити зі свого знання важливі висновки.

Козоріг

Тим, хто давно збирався поміркувати про важливі речі – наприклад, визначити мету та стратегію своєї діяльності на найближчий час – варто скористатися сприятливим часом.

Водолій

День, коли – незважаючи на вихідний – дуже важливо знайти собі заняття: воно відверне вас від сумних думок, які – з великою ймовірністю – можуть «накрити» вас від самого ранку.

Риби

Мріючи про майбутнє, не будьте скромними: чим сміливішими будуть ваші мрії, тим більше шансів на те, що вони стануть реальністю, тож просіть максимально – результат вас потішить.

Читайте також: