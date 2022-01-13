Гороскоп на 14 січня для всіх знаків зодіаку: день, несприятливий для починань

Гороскоп на 14 січня для всіх знаків зодіаку: день, несприятливий для починань

День несприятливий для починань, навіть якщо вони давно планувалися саме на цей час.

Натомість можна продовжувати роботу над вже розпочатими проєктами, особливо якщо вони – так чи так – стосуються творчості. У взаєминах із близькими людьми не варто згадувати образи, які давно минули: відновити справедливість, навіть якщо вона була порушена, все одно не вдасться, а ось зіпсувати взаємини можна буде легко.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 січня для Овнів

Робота над важливим проєктом сьогодні успіхом не увінчається, тому бажано довести до ладу дрібні та незначні справи, які, проте, необхідно закінчити вчасно.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 січня для Тельців

Можливе повторення ситуації – як професійної, так і особистої, яка одного разу вже мала місце: вона дана для того, щоб отримати необхідний досвід і надалі не повторювати старих помилок.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 січня для Близнят

Не варто сваритися з рідними та друзями через дрібниці, інакше легко можна позбутися їхнього доброго ставлення, а разом із ним і тилу, який допомагає під час кризових життєвих ситуацій.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 січня для Раків

Якщо ви давно збиралися поговорити з начальством про підвищення заробітної плати, можете вважати, що ваш час настав: сьогодні воно – як ніколи – буде готове піти вам назустріч.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 січня для Левів

Намагаючись зрозуміти, який вигляд ви маєте збоку, намагайтеся обійтися без самокритики: таку самовпевнену людину, як ви, вона може звалити з ніг – до того ж у буквальному значенні цього слова.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 січня для Дів

Події сьогоднішнього дня стануть перевірчими для людей, які перебувають поруч із вами – коханих, друзів, родичів: можливо, вчинки когось із них не збіжаться зі словами любові, які ви від них чуєте.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 січня для Терезів

Не варто вести порожні розмови з тими, кого ви зневірилися переконати у своїй правоті — таким чином ви тільки даремно витратите дорогоцінний час, а порозуміння домогтися не зможете.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 січня для Скорпіонів

До неприємних спогадів, які можуть переслідувати вас цього дня, необхідно поставитися з розумінням: замість того, щоб відмахуватися від них, подумайте про те, що за їхньою допомогою хоче сказати підсвідомість.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 січня для Стрільців

Сьогодні ви, можливо, отримаєте відповідь на запитання, яке турбує вас вже багато років: з'ясується, що в непорядному вчинку ви підозрювали зовсім не ту людину — як кажуть, краще дізнатися про це пізніше, ніж ніколи.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 січня для Козорогів

Зірки радять вам ухвалювати тільки ті рішення, над якими ви давно – і марно – роздумуєте: раптове осяяння, найімовірніше, "підкаже" брехливі аргументи і стане причиною помилки.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 січня для Водоліїв

Зверніть увагу на своє хобі, яким ви досі займалися без особливого ентузіазму: цілком можливо, що саме зараз через нього у вас з'являться непогані перспективи, зокрема фінансові.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 січня для Риб

Спогади, які – з великою ймовірністю – можуть затягнути вас у свій вир, особливої шкоди не завдадуть, але від подій сьогоднішнього дня – насамперед професійних – відвернуть.

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