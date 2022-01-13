Гороскоп на 14 січня для всіх знаків зодіаку: день, несприятливий для починань

День несприятливий для починань, навіть якщо вони давно планувалися саме на цей час.
Натомість можна продовжувати роботу над вже розпочатими проєктами, особливо якщо вони – так чи так – стосуються творчості. У взаєминах із близькими людьми не варто згадувати образи, які давно минули: відновити справедливість, навіть якщо вона була порушена, все одно не вдасться, а ось зіпсувати взаємини можна буде легко.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 14 січня для Овнів
Робота над важливим проєктом сьогодні успіхом не увінчається, тому бажано довести до ладу дрібні та незначні справи, які, проте, необхідно закінчити вчасно.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 14 січня для Тельців
Можливе повторення ситуації – як професійної, так і особистої, яка одного разу вже мала місце: вона дана для того, щоб отримати необхідний досвід і надалі не повторювати старих помилок.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 14 січня для Близнят
Не варто сваритися з рідними та друзями через дрібниці, інакше легко можна позбутися їхнього доброго ставлення, а разом із ним і тилу, який допомагає під час кризових життєвих ситуацій.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 14 січня для Раків
Якщо ви давно збиралися поговорити з начальством про підвищення заробітної плати, можете вважати, що ваш час настав: сьогодні воно – як ніколи – буде готове піти вам назустріч.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 14 січня для Левів
Намагаючись зрозуміти, який вигляд ви маєте збоку, намагайтеся обійтися без самокритики: таку самовпевнену людину, як ви, вона може звалити з ніг – до того ж у буквальному значенні цього слова.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 14 січня для Дів
Події сьогоднішнього дня стануть перевірчими для людей, які перебувають поруч із вами – коханих, друзів, родичів: можливо, вчинки когось із них не збіжаться зі словами любові, які ви від них чуєте.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 14 січня для Терезів
Не варто вести порожні розмови з тими, кого ви зневірилися переконати у своїй правоті — таким чином ви тільки даремно витратите дорогоцінний час, а порозуміння домогтися не зможете.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 14 січня для Скорпіонів
До неприємних спогадів, які можуть переслідувати вас цього дня, необхідно поставитися з розумінням: замість того, щоб відмахуватися від них, подумайте про те, що за їхньою допомогою хоче сказати підсвідомість.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 14 січня для Стрільців
Сьогодні ви, можливо, отримаєте відповідь на запитання, яке турбує вас вже багато років: з'ясується, що в непорядному вчинку ви підозрювали зовсім не ту людину — як кажуть, краще дізнатися про це пізніше, ніж ніколи.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 14 січня для Козорогів
Зірки радять вам ухвалювати тільки ті рішення, над якими ви давно – і марно – роздумуєте: раптове осяяння, найімовірніше, "підкаже" брехливі аргументи і стане причиною помилки.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 14 січня для Водоліїв
Зверніть увагу на своє хобі, яким ви досі займалися без особливого ентузіазму: цілком можливо, що саме зараз через нього у вас з'являться непогані перспективи, зокрема фінансові.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 14 січня для Риб
Спогади, які – з великою ймовірністю – можуть затягнути вас у свій вир, особливої шкоди не завдадуть, але від подій сьогоднішнього дня – насамперед професійних – відвернуть.
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