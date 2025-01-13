Гороскоп на 14 січня для всіх знаків зодіаку: день зі складною енергетикою

Не дивно, що це робить нас песимістами, які страждають з будь-якого – навіть зовсім незначного – приводу, роблячи, як кажуть у таких випадках, з мухи слона. Найкращий спосіб повернути душевну рівновагу – переключитися з власних власних проблем на чужі: рекомендується допомагати тим, хто цього потребує, працювати волонтером, займатися благодійністю.

Овен

Конфлікти, які можуть виникати з будь-якого – навіть найменшого – приводу, потрібно "гасити", виявляючи максимально доброзичливе ставлення до людей навколо, і тоді їхня відповідь буде такою ж.

Телець

Не варто відмовлятися від зустрічі з друзями, це дозволить вам легко та з задоволенням провести час, але – за однієї умови: доведеться майже повністю відмовитися від алкоголю.

Близнята

Сьогодні категоричним табу є лінощі – вони можуть вплинути на весь наступний місяць, який пройде в бездіяльності, що негативно позначиться на матеріальному добробуті.

Рак

Не варто реагувати на провокації, від кого б вони не виходили – від колег, сусідів, друзів чи близької людини: сварка, яка виникне в результаті, надовго зіпсує не лише настрій, а й взаємини.

Лев

В жодному разі не можна ставати на чиїсь бік у робочому чи сімейному конфлікті, зате можна й потрібно виступати в ролі миротворця, який прагне загальної ідилії – це завдання вам вдасться вирішити.

Діва

Особливої уваги сьогодні – втім, як і завжди – вимагатимуть діти, особливо тинейджерського віку: сьогодні вам достатньо буде просто поговорити з ними, щоб вдома запанували мир і спокій.

Терези

Час не підходить для нових починань, тому серйозні справи краще відкласти на потім, наразі ж потрібно навести лад у справах і підібрати "хвости", які "висять" на вас з давніх-давен.

Скорпіон

Щоб різкі перепади настрою – від агресії до ейфорії та розчулення і назад – не зіпсували ваші взаємини з оточенням, рекомендується піти на вимушений захід – якомога менше з ними спілкуватися.

Стрілець

Посваритися з близькими буде дуже легко, а ось примирення може зайняти багато часу і забрати купу сил – набагато простіше тримати себе в рамках і ні з ким не конфліктувати цього дня.

Козоріг

Не найкращий час для ухвалення важливих рішень – великий ризик помилки, тому якщо є така можливість, краще перенести цей доленосний момент на більш сприятливий час.

Водолій

На роботі все валитиметься з рук, тож краще відмовитися від виконання серйозних завдань, навіть якщо ви заздалегідь планували їх на цей день, і зосередитися на дрібних справах, в яких важко щось зіпсувати.

Риби

День буде невдалим для будь-яких фінансових операцій, тому – звісно, якщо таке буде можливо – рекомендується задля уникнення матеріальних втрат перенести їх на інший час.

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