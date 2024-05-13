Гороскоп на 14 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна казати зайвого

День, коли необхідно максимально обережно – і відповідально – ставитися до сказаних слів.

Необдумані висловлювання, миттєво матеріалізувавшись, можуть принести багато неприємностей, тому краще бажати собі – і тим більше іншим – лише добра, що буде не просто благородно, а й вигідно. У взаєминах з людьми – як близькими, так і малознайомими – потрібно виявляти лише найкращі свої якості, зло в будь-якому його прояві буде покаране.

Овен

Сьогодні зірки рекомендують дбати не так про себе, як про інших – будь-яка допомога, надана тим, хто її потребує, повернеться до людини в набагато більшому обсязі – як моральному, так і матеріальному.

Телець

Остерігайтеся сплеску негативних емоцій – під їх впливом ви можете дозволити собі необережні висловлювання, про які швидко пошкодуєте, але повернути свої слова не вдасться.

Близнята

Представникам вашого знака, які захочуть випробувати на собі дію закону бумеранга, варто зробити щось добре іншим – подяка не змусить на себе довго чекати.

Рак

Необхідно остерігатися переохолодження в будь-якому його вигляді – від холодної води й морозива до занадто легкого одягу, в якому можна замерзнути під час похолодання, що настало: застуду доведеться лікувати довго.

Лев

Не варто нехтувати порадами, які будуть давати вам люди, що заслуговують на вашу довіру: дотримуючись їх, ви зможете вибрати єдино правильний шлях досягнення поставленої вами мети.

Діва

Плануючи роботу на сьогодні, не будьте скромними: цього дня вам до снаги отримати найнеймовірніші результати – для досягнення поставленої мети складуться максимально сприятливі умови.

Терези

Намагайтеся втримати баланс між професійним та особистим життям: хоч би якими важливими справами ви не займалися на роботі, не забувайте про близьких людей – їх може вразити ваша неуважність.

Скорпіон

Схоже, настав час "збирати каміння", яке ви "розкидали" раніше: необхідно дістати відкладені до довгої скриньки справи та завершити роботу над ними – умови для цього будуть оптимальними.

Стрілець

Не варто витрачати час і сили на свідомо марні справи – через них ви не зможете зробити те, що дійсно важливо, за що вас навряд чи похвалить безпосереднє начальство.

Козоріг

Можна домовлятися з керівництвом про нову посаду та збільшення заробітної плати – сьогодні воно буде налаштоване приязно, тому погодиться на прохання, звісно, якщо вони будуть розумними.

Водолій

Свої висловлювання необхідно контролювати завжди, але сьогодні це особливо бажано – втративши обережність, ви ризикуєте поставити себе в незручне становище, вийти з якого буде зовсім непросто.

Риби

Перш ніж складати план на наступний професійний період, непогано було б підбити підсумки попереднього – це допоможе не лише досягти ще більшого успіху, а й уникнути колишніх помилок.

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