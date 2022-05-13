Гороскоп на 14 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли суть людини виходить на поверхню

Гороскоп на 14 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли суть людини виходить на поверхню

День, коли внутрішня суть будь-якої людини – як позитивна, і негативна – виходить на поверхню і посилюється в рази.

Так, якщо перед вами людина зла і непорядна, то вона припинить приховувати свої внутрішні посили, сказавши або зробивши щось таке, що зірве усілякі покрови з її справжнього наміру, і навпаки: той, хто за природою своєю добрий, благородний і щедрий, виявить ці свої якості стосовно оточення.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 травня для Овнів

Не варто ставати до реалізації нових проєктів, втім, роботу над старими, започаткованими деякий час тому, теж краще відкласти – користі від зусиль все одно не буде, так що краще присвятити вихідний день відпочинку.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 травня для Тельців

Зірки рекомендують провести сьогоднішній день на самоті, але якщо такої можливості не буде, намагайтеся хоча б якнайменше спілкуватися з людьми, що вас оточують.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 травня для Близнят

День, коли, незважаючи на вихідний, не можна лінуватися, відмовляючись від своїх повсякденних обов'язків: бездіяльний режим може затягнутися надовго і порушить плани всього місяця.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 травня для Раків

Людей, які бажають – шляхом провокацій та невмотивованої агресії – збити вас із позитивного настрою, виявиться достатньо, ваше завдання – не піддатися на їхні дії та зберігати спокій.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 травня для Левів

Сни, які ви побачите цієї ночі, можуть підказати вам єдине правильне вирішення важливого для вас питання, головне, правильно витлумачити його символи.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 травня для Дів

Небажано слухати чужі поради, яких сьогодні буде безліч — тільки ледачий не стане вчити вас, як чинити в ситуації, але жити потрібно винятково своїм розумом.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 травня для Терезів

День категорично не підходить для роботи — користі від неї в цей день не буде, але й байдикувати теж не слід: наприклад, можна навести лад вдома — насамперед у шафах.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 травня для Скорпіонів

Сьогодні необхідно відмовитися від будь-яких – навіть незначних – покупок: з великою ймовірністю вони виявляться невдалими, тому згодом доведеться шкодувати про витрачені на них гроші.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 травня для Стрільців

Навіть займаючись вирішенням суто домашніх – господарських – питань, не варто братися за кілька справ одразу: ризикуєте нічого не встигнути, а час і сили змарнуєте – навряд чи це покращить ваш настрій.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 травня для Козорогів

Лінощі, які здолають вас сьогодні з самого ранку, цілком зрозуміла — останнім часом ви багато і напружено працювали, тому заслужили відпочинок, тим більше у вихідний день.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 травня для Водоліїв

Важливу роль у взаєминах із людьми відіграє інтуїція: вона допоможе зрозуміти, хто вам друг, а хто ворог, і відповідно до цих знань скоординувати свої дії.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 травня для Риб

Можна – і треба – ділитися з іншими тим, що у вас надміру: що саме це буде, кожен має вирішувати сам – головне, робити все не під тиском, а від щирого серця.

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