Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно займатися благодійністю

День, коли займатися благодійністю потрібно навіть тим людям, які зазвичай з різних причин її уникають.

До того ж добро зовсім необов'язково має бути матеріальним – моральна підтримка не менш, а іноді й більш важлива. Не варто нікому відмовляти у розмові, співчутті, доброму слові та пораді: нам тільки здається, що все це коштує недорого, насправді іноді така участь у долі іншої людини може виявитися по-справжньому безцінною.

Овен

Можливо, оточення дозволятиме собі образливі «шпильки» на вашу адресу, не дозволяйте собі опускатися до його рівня та відповідним чином відповідати йому – краще проігнорувати його витівки.

Телець

Про те, чим ви незадоволені у взаєминах із близькою людиною, необхідно говорити відкрито: замовчуючи наявну проблему, ви заганяєте її всередину, через що вона може стати нерозв'язною.

Близнята

Важливе життєве питання, відповідь на яке ви вже не сподіваєтеся отримати, необхідно — минаючи посередників — адресувати Всесвіту: найімовірніше, ви отримаєте необхідну вам підказку уві сні.

Рак

Чим би ви сьогодні не займалися, все вдаватиметься легко і просто, що значно підвищить вашу самооцінку, а отже будь-яке заняття цього дня принесе подвійну користь: як прикладну, так і психологічну.

Лев

Не можна реагувати на агресивні випади оточення аналогічним чином: їхня мета – спровокувати на виплеск негативних емоцій – не варто давати йому шанс вивести вас із стану душевної рівноваги.

Діва

Представників вашого знака благодійниками не назвеш – на їхнє глибоке переконання людина сама повинна долати труднощі, але сьогодні їм варто змінити собі, зробивши комусь добру справу.

Терези

День сприятливий для моніторингу попередньої професійної діяльності: проаналізувавши свої помилки та досягнення, ви зможете зробити правильні висновки та досягти успіху в майбутньому.

Скорпіон

Від представників вашого знака сьогодні потрібно небагато – приділити увагу тим, хто звернеться до них за моральною підтримкою: наприклад, вислухати людину та – за можливості – дати їй добру пораду.

Стрілець

Відмовтеся від завищених вимог до оточення – близьких людей: дайте їм можливість залишатися самими собою, адже ви теж далеко неідеальні, а вони приймають вас такими, якими ви є.

Козоріг

Скористайтеся сприятливими енергіями дня, щоб зробити приємне близьким людям: навіть невеликий сувенір, зроблений з урахуванням їхніх інтересів, збільшить стосунки більше, ніж тисяча слів.

Водолій

Варто проаналізувати стосунки, в яких ви є: велика ймовірність того, що деякі з них ви підтримуєте за інерцією, хоча вони не приносять вам ні користі, ні задоволення, займаючи місце для більш важливих.

Риби

Як би багато домашніх справ на вас не навалилося, пам'ятайте, що вони, за всієї своєї важливості, не можуть замінити спілкування з близькими та коханими людьми – намагайтеся сьогодні знайти для них час.

Читайте також: