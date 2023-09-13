Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків зодіаку: один із найнебезпечніших днів місячного календаря

День справедливо вважається найнебезпечнішим у всьому місячному календарі – зла треба побоюватися не лише ззовні, а і зсередини.

З дна душі будь-якої – навіть найдобрішої та найкращої – людини можуть піднятися такі темні якості, про які вона навіть не здогадувалася. Проте впоратися з ними може лише вона сама, головне – бажання. Втім, у вирішенні будь-яких інших питань розраховувати теж доводиться лише на себе – стороння допомога, навіть якщо її надали, користі не принесе.

Овен

Овнам не варто затримуватися на роботі, і тим більше, проводити багато часу на людях, у громадському транспорті чи в магазинах: зіткнення з неадекватними особами загрожує проблемами із психікою.

Телець

Небажано замахуватися на масштабні проєкти – їх не вдасться реалізувати навіть частково, тому треба зосередитися на менш важливих справах, які, однак, потрібно зробити.

Близнята

На роботі сьогодні краще взяти відгул, якщо ж керівництво категорично проти, необхідно займатися лише своїми професійними обов'язками, не відволікаючись на розмови.

Рак

Про свої задуми професійної та – особливо! – особистої якості нікому розповідати небажано, інакше можна наврочити наміри, над яким ви розмірковували дуже довго.

Лев

Не варто втручатися в особисті справи свого оточення: навіть якщо ви керуватиметеся виключно добрими намірами, вас однаково звинуватять у тому, що ви безцеремонно порушили рівновагу чужого життя.

Діва

Яким великим не було б бажання попліткувати, йому необхідно рішуче протистояти: якщо цього не зробити, легковажно вимовлене вами дійде до предмета обговорення, що матиме непередбачувані наслідки.

Терези

Небажано втручатися в конфлікт, який вас абсолютно не стосується, з метою встановити справедливість: найімовірніше, ви не зможете розібратися в тому, хто має рацію, а хто ні, і втрапите в незручне становище.

Скорпіон

Дратівливість, яку ви відчуватимете від самого ранку, може вилитися в повноцінний конфлікт із кимось із колег, тому намагайтеся себе стримувати – сварки на робочому місці вам ні до чого.

Стрілець

Стрільцям сьогодні категорично не рекомендується ледарювати: якщо вони не займуть чимось голову й руки, кількість енергії, якою забезпечать їх зірки, зробить їх вибухонебезпечними – у прямому значенні слова.

Козоріг

Ви відомі своєю стриманістю, але оскільки в разі нервових навантажень заганяєте емоції вглиб, ймовірні нервові зриви, один з яких може статися сьогодні – його треба пережити на самоті.

Водолій

Тривога й занепокоєння, які оволодіють вами сьогодні, є не більше ніж впливом Місяця, тому не варто сприймати їх як передчуття, що обіцяють неприємності – вони не мають до них жодного стосунку.

Риби

Необхідно відмовитися від переговорів – причому не лише ділових, а й особистих: співрозмовники не будуть налаштовані на увагу й розуміння, а отже, важлива місія виявиться проваленою.

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