Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків зодіаку: один із найнебезпечніших днів місячного календаря

День справедливо вважається найнебезпечнішим у всьому місячному календарі – зла треба побоюватися не лише ззовні, а і зсередини.
З дна душі будь-якої – навіть найдобрішої та найкращої – людини можуть піднятися такі темні якості, про які вона навіть не здогадувалася. Проте впоратися з ними може лише вона сама, головне – бажання. Втім, у вирішенні будь-яких інших питань розраховувати теж доводиться лише на себе – стороння допомога, навіть якщо її надали, користі не принесе.
Овен
Овнам не варто затримуватися на роботі, і тим більше, проводити багато часу на людях, у громадському транспорті чи в магазинах: зіткнення з неадекватними особами загрожує проблемами із психікою.
Телець
Небажано замахуватися на масштабні проєкти – їх не вдасться реалізувати навіть частково, тому треба зосередитися на менш важливих справах, які, однак, потрібно зробити.
Близнята
На роботі сьогодні краще взяти відгул, якщо ж керівництво категорично проти, необхідно займатися лише своїми професійними обов'язками, не відволікаючись на розмови.
Рак
Про свої задуми професійної та – особливо! – особистої якості нікому розповідати небажано, інакше можна наврочити наміри, над яким ви розмірковували дуже довго.
Лев
Не варто втручатися в особисті справи свого оточення: навіть якщо ви керуватиметеся виключно добрими намірами, вас однаково звинуватять у тому, що ви безцеремонно порушили рівновагу чужого життя.
Діва
Яким великим не було б бажання попліткувати, йому необхідно рішуче протистояти: якщо цього не зробити, легковажно вимовлене вами дійде до предмета обговорення, що матиме непередбачувані наслідки.
Терези
Небажано втручатися в конфлікт, який вас абсолютно не стосується, з метою встановити справедливість: найімовірніше, ви не зможете розібратися в тому, хто має рацію, а хто ні, і втрапите в незручне становище.
Скорпіон
Дратівливість, яку ви відчуватимете від самого ранку, може вилитися в повноцінний конфлікт із кимось із колег, тому намагайтеся себе стримувати – сварки на робочому місці вам ні до чого.
Стрілець
Стрільцям сьогодні категорично не рекомендується ледарювати: якщо вони не займуть чимось голову й руки, кількість енергії, якою забезпечать їх зірки, зробить їх вибухонебезпечними – у прямому значенні слова.
Козоріг
Ви відомі своєю стриманістю, але оскільки в разі нервових навантажень заганяєте емоції вглиб, ймовірні нервові зриви, один з яких може статися сьогодні – його треба пережити на самоті.
Водолій
Тривога й занепокоєння, які оволодіють вами сьогодні, є не більше ніж впливом Місяця, тому не варто сприймати їх як передчуття, що обіцяють неприємності – вони не мають до них жодного стосунку.
Риби
Необхідно відмовитися від переговорів – причому не лише ділових, а й особистих: співрозмовники не будуть налаштовані на увагу й розуміння, а отже, важлива місія виявиться проваленою.
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